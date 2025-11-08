Principal
Motociclista sin licencia provoca accidente en Ahuachapán y será remitido por lesiones culposas
La Policía identificó a Kevin Ernesto García, de 21 años, como el motociclista responsable de un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 81 de la carretera que de Ahuachapán conduce hacia Santa Ana.
De acuerdo con el informe policial, García invadió el carril contrario y chocó contra una rastra, provocando que su acompañante sufriera lesiones graves, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.
Las autoridades confirmaron que el responsable no posee licencia de conducir y será remitido por el delito de lesiones culposas, en cumplimiento de la ley y las normativas de tránsito vigentes.
Detienen a conductor alcoholizado cerca de la curva El Papaturro
La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de Jorge Alberto Magaña, de 47 años de edad, quien fue intervenido cuando conducía en evidente estado de ebriedad sobre el kilómetro 30 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, a la altura de la curva conocida como El Papaturro.
Al realizarle la prueba de alcotest, el resultado arrojó 364 grados de alcohol en la sangre.
Las autoridades confirmaron que Magaña será remitido a los tribunales correspondientes por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.
El Salvador felicita a Bolivia por transición pacífica y plantea cooperación
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, arribó a Bolivia para participar en la toma de posesión del Presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.
En una entrevista con Red Uno, destacó la relación respetuosa entre ambos países, felicitó al pueblo boliviano por su transición pacífica y reafirmó que los lazos bilaterales seguirán fortaleciéndose.
También resaltó el clima de paz que vive El Salvador y la visión del presidente, Nayib Bukele de alcanzar el milagro económico, junto a otros temas de relevancia nacional.
Durante su visita, Ulloa destacó la importancia de mantener relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo y la cooperación.
Ulloa aseguró que El Salvador siempre ha buscado actuar con respeto hacia los gobiernos bolivianos y que espera reciprocidad. Señaló que nunca se ha involucrado en la política interna de Bolivia y que la embajada salvadoreña en La Paz ha operado con normalidad, fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambos países.
Sobre el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, el vicepresidente expresó optimismo. Señaló que las relaciones continuarán de manera constructiva y destacó la transición pacífica como un ejemplo de democracia que merece reconocimiento.
“Felicitamos al pueblo boliviano por esa fiesta cívica y por la demostración de que la democracia en Bolivia funciona y está para quedarse. Es motivo de reconocimiento ver esa transición pacífica de un gobierno a otro”.
Consultado sobre los avances en El Salvador, Ulloa aseguró que la prioridad ha sido la seguridad. Destacó que desde 2019 se implementó el plan de control territorial en siete etapas, logrando liberar comunidades del control de pandillas y fortaleciendo la seguridad ciudadana.
“El presidente resumió en una frase nuestro proceso: hemos alcanzado el milagro de la seguridad y este segundo mandato vamos a alcanzar el milagro del crecimiento y el desarrollo económico. Estos son los ejes fundamentales bajo los cuales se están viviendo las grandes transformaciones”.
En materia económica, Ulloa afirmó que el país apuesta al crecimiento y al desarrollo económico como los pilares fundamentales de la transformación. Subrayó que estos esfuerzos buscan ofrecer mejores oportunidades a la sociedad salvadoreña y consolidar los logros alcanzados en seguridad.
Sobre la reforma del régimen penitenciario, explicó: “Las dos causales son: primero la parte económica, hay que tener los recursos para poder generar un sistema carcelario que dé no solo seguridad y dignidad a los internos, sino que también permita que la sociedad se mantenga segura. Y la segunda y más importante es la voluntad política de hacerlo”.
Ulloa también se refirió a la cooperación internacional en seguridad. “Los criminales no tienen fronteras y combatirlos requiere coordinación regional”, dijo, destacando la importancia del intercambio de información, inteligencia y extradiciones con países vecinos.
Finalmente, sobre la polarización política, Ulloa consideró que los términos izquierda y derecha son relativos y arcaicos. Prefiere clasificaciones más precisas como socialdemócrata, socialista o liberal, según el contexto del país, y enfatizó que El Salvador busca políticas pragmáticas que respondan a las necesidades de la población.
Trump exige acción inmediata contra empresas cárnicas acusadas de inflar precios en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) iniciar de inmediato una investigación contra las principales compañías empacadoras de carne del país, a las que acusó de incrementar los precios de la carne de res mediante prácticas ilícitas de colusión, fijación y manipulación de precios.
Trump señaló que estas empresas, en su mayoría de capital extranjero, están afectando a los ganaderos estadounidenses, quienes son injustamente responsabilizados por el aumento de los costos. “Debemos proteger a nuestros ganaderos, que están siendo culpados por lo que hacen las empacadoras de carne mayoritariamente de propiedad extranjera, las cuales inflan artificialmente los precios y ponen en riesgo la seguridad del suministro alimentario de nuestra nación”, escribió el mandatario.
El presidente subrayó que deben tomarse medidas urgentes para proteger a los consumidores, combatir los monopolios ilegales y evitar que las corporaciones obtengan beneficios indebidos a costa del pueblo estadounidense. “He pedido al Departamento de Justicia que actúe con rapidez”, concluyó Trump.
Tras el anuncio presidencial, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que la investigación ya se encuentra en marcha. “Nuestra investigación está en curso. Mi División Antimonopolio, dirigida por el asistente del fiscal general Slater, ha tomado la iniciativa en asociación con nuestro colega, el secretario Rollins, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)”, publicó Bondi en sus redes sociales.
Bondi aseguró que el Departamento de Justicia trabajará de manera coordinada con el USDA para garantizar que se esclarezcan las posibles irregularidades en el mercado de la carne y se proteja tanto a los consumidores como a los ganaderos estadounidenses frente a prácticas monopólicas o manipulaciones de precios.