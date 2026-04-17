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Motociclista resulta gravemente herida tras ser impactada por vehículo en San Salvador
Una joven de 22 años fue trasladada de emergencia a un hospital luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito mientras se conducía en motocicleta en San Salvador.
El hecho ocurrió la mañana de este día sobre la calle Madrid, en las cercanías del exzoológico Nacional y el barrio Modelo, donde, según los reportes, una camioneta la embistió.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Anita, acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, ya que la víctima quedó tendida sobre el pavimento con lesiones de gravedad.
De acuerdo con los rescatistas, la mujer presentaba traumatismos severos en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Tras ser estabilizada en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial para recibir atención especializada.
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Militares localizan plantación ilegal de droga en cantón Las Marías, Izalco
Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias en varias zonas del norte, oriente y centro de El Salvador, especialmente durante la tarde y noche. La institución agregó que durante la noche estas lluvias también podrían ocurrir en el Área Metropolitana de San Salvador.
El meteorólogo William Abarca explicó que, durante la tarde, las lluvias tendrían mayores probabilidades en zonas de Santa Ana y Chalatenango. Mientras que, por la noche, se ubicarían en la zona paracentral y el oriente salvadoreño.
«Tenemos el viento principalmente del Noreste y Este, tenemos algunas vaguadas en la región y eso estará favoreciendo algunas condiciones de nubosidad y lluvias para este día», dijo Abarca.
Las temperaturas se mantendrán bastante cálidas, con registros máximos entre los 36 y 38 grados Celsius. Nueva Concepción, La Unión y San Miguel son las zonas donde se prevé un mayor índice de calor durante este viernes.
La velocidad del viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de 30 a 35 km/h en zonas altas y montañosas.
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Prevén lluvias en el oriente y centro de El Salvador para este viernes
Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias en varias zonas del norte, oriente y centro de El Salvador, especialmente durante la tarde y noche. La institución agregó que durante la noche estas lluvias también podrían ocurrir en el Área Metropolitana de San Salvador.
El meteorólogo William Abarca explicó que, durante la tarde, las lluvias tendrían mayores probabilidades en zonas de Santa Ana y Chalatenango. Mientras que, por la noche, se ubicarían en la zona paracentral y el oriente salvadoreño.
«Tenemos el viento principalmente del Noreste y Este, tenemos algunas vaguadas en la región y eso estará favoreciendo algunas condiciones de nubosidad y lluvias para este día», dijo Abarca.
Las temperaturas se mantendrán bastante cálidas, con registros máximos entre los 36 y 38 grados Celsius. Nueva Concepción, La Unión y San Miguel son las zonas donde se prevé un mayor índice de calor durante este viernes.
La velocidad del viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de 30 a 35 km/h en zonas altas y montañosas.
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Enviados a prisión traficantes de marihuana, cocaína y metanfetamina
En San Salvador, el Juzgado Quinto de Paz ordenó que sigan en prisión Axel Andrés Villacorta Madriz y Gerardo Jonathan Rodríguez Martínez, quienes fueron detenidos infraganti con metanfetamina y marihuana.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República informó al juzgado que los arrestaron el 4 de abril de 2026, en la 81 Avenida Norte, entre la 5a. Calle Poniente y Pasaje Itsmania, de la colonia Escalón, San Salvador.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban la zona los intervinieron al percatarse que habían realizado un giro indebido con el fin de eludirlos.
Cuando les pidieron la documentación del vehículo no la portaban ya que lo habían rentado. Al mismo tiempo registraron la unidad, encontrando dinero en efectivo, dos paquetes de bolsas plásticas transparentes, una báscula digital, porciones pequeñas de marihuana, cocaína y una porción de sustancia cristalina que resultó ser metanfetamina.
El análisis fisicoquímico que expertos de la División Antinarcóticos efectuaron, confirmó los tipos de droga con un peso bruto de 363.8 gramos.
Al finalizar la audiencia inicial el juez resolvió que existen elementos suficientes indicios de la actividad delincuencial de los acusados por el delito de tráfico ilícito.