Motociclista resulta gravemente herida tras ser impactada por vehículo en San Salvador

En San Salvador, el Juzgado Quinto de Paz ordenó que sigan en prisión Axel Andrés Villacorta Madriz y Gerardo Jonathan Rodríguez Martínez, quienes fueron detenidos infraganti con metanfetamina y marihuana.

En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República informó al juzgado que los arrestaron el 4 de abril de 2026, en la 81 Avenida Norte, entre la 5a. Calle Poniente y Pasaje Itsmania, de la colonia Escalón, San Salvador.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban la zona los intervinieron al percatarse que habían realizado un giro indebido con el fin de eludirlos.

Cuando les pidieron la documentación del vehículo no la portaban ya que lo habían rentado. Al mismo tiempo registraron la unidad, encontrando dinero en efectivo, dos paquetes de bolsas plásticas transparentes, una báscula digital, porciones pequeñas de marihuana, cocaína y una porción de sustancia cristalina que resultó ser metanfetamina.

El análisis fisicoquímico que expertos de la División Antinarcóticos efectuaron, confirmó los tipos de droga con un peso bruto de 363.8 gramos.

Al finalizar la audiencia inicial el juez resolvió que existen elementos suficientes indicios de la actividad delincuencial de los acusados por el delito de tráfico ilícito.

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