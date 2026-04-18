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Capturan a conductor ebrio que atropelló a una madre y su hija en San Salvador
Durante la madrugada de este 17 de abril, un joven de 24 años atropelló a una mujer y su hija menor de edad en el bulevar Los Héroes, en San Salvador. El conductor en estado de ebriedad intentó darse a la fuga, pero colisionó contra otro vehículo, según detalló el Viceministerio de Transporte (VMT).
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al hombre identificado como Samuel Alejandro Medrano Merino, luego de colisionar con un segundo vehículo.
El detenido resultó con 153 grados de alcohol en sangre luego de realizarle la prueba de alcotest correspondiente. Por lo tanto, Medrano Merino será procesado por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas, además, deberá responder por daños y lesiones ocasionadas.
Las víctimas Ana Deisi, de 50 años, y su hija, Naomi, fueron trasladadas a un hospital.
«Reiteramos el llamado a respetar la normativa de tránsito y practicar una conducción responsable para proteger la vida de todos los usuarios de la vía», declaró el VMT sobre el hecho.
Internacionales
Irán amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz si continúa bloqueo de EE. UU.
Teherán amenazó el sábado con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.
El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.
Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.
En diálogo telefónico con la AFP, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que no quedan «puntos conflictivos» para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.
«Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras», dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.
Irán sin embargo, dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.
También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.
«Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto», escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X. Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.
«Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego», dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.
Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de «GRANDE Y BRILLANTE», con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.
En su entrevista telefónica con la AFP, Trump dijo sobre el acuerdo que «parece que va a ser algo muy bueno para todos». Y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: «Ningún punto conflictivo, en absoluto».
El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.
Los precios del petróleo ya habían cedido ante la esperanza de una salida negociada al conflicto, y su caída se aceleró el viernes. Las acciones subieron a medida que los inversores se contagiaron del optimismo.
En la noche del viernes, Estados Unidos emitió otra exención que permite la venta de crudo ruso y productos derivados que ya están en el mar, una movida que llevará a la baja los precios del petróleo a medida que aumenta el suministro.
El cese al fuego en Líbano y la reapertura del estrecho marcaron un avance clave en el acuerdo que busca Washington para acabar su guerra con Irán, después de que Teherán insistiera en que la lucha con Líbano debía incluirse en la negociación.
En Líbano, familias desplazadas buscan regresar, durante los 10 días de tregua, a sus hogares en el bombardeado sur de Beirut.
«Nuestros sentimientos son indescriptibles, orgullo y victoria», dijo a la AFP Amani Atrash, de 37 años, y agregó que espera que el cese al fuego continúa.
Trump dijo que Washington le «prohibió» a Israel continuar con sus ataques.
«Es suficiente», dijo, y agregó que Estados Unidos trabajará con Líbano «para lidiar» con Hezbolá.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.
«Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones» del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.
Líbano dijo que trabaja en «un acuerdo permanente» con Israel tras el alto al fuego, afirmó su presidente, Joseph Aoun.
Es «una fase de transición (…) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo», agregó.
Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar «ataques planeados, inminentes o en curso», y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.
De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el «dedo en el gatillo» por si Israel viola la tregua.
Internacionales
Trump afirma que Irán «aceptó todo»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy viernes que Irán «aceptó todo» para un acuerdo de paz, incluyendo trabajar con Washington para retirar el uranio enriquecido sin la participación de tropas terrestres estadounidenses.
«No. Nada de tropas», dijo en una entrevista telefónica con CBS News.
Sin embargo, cuando se le preguntó quién recuperaría el uranio de Irán, Trump dijo: «Nuestra gente».
«Bajaremos a buscarlo con ellos y luego nos lo llevaremos», afirmó Trump.
«Lo obtendremos juntos porque para entonces ya tendremos un acuerdo, y no hay necesidad de combatir cuando hay un acuerdo. Bien, ¿no? Eso es mejor. Si hubiéramos tenido que hacerlo de otra manera, lo habríamos hecho», dijo.
Trump añadió que Irán aceptó también dejar de apoyar a grupos como Hizbulá y Hamas.
El presidente señaló que las dos partes se reunirán este fin de semana y que Estados Unidos continuará su bloqueo contra puertos iraníes «hasta que hayamos terminado».
Trump dijo hoy previamente a Bloomberg que un acuerdo para poner fin a la guerra estadounidense-israelí contra Irán está casi concluido porque las conversaciones sobre un acuerdo de paz duradero serán entabladas «probablemente» este fin de semana en Pakistán.
Estados Unidos e Irán llevaron a cabo su primera ronda de negociaciones el sábado y la madrugada del domingo en Islamabad, la capital de Pakistán, para reducir la tensión en Medio Oriente. Las conversaciones, que no lograron producir un acuerdo, tuvieron lugar luego del anuncio de un cese al fuego el 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras 40 días de enfrentamientos.
Irán intensificó el control sobre el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán desde el 28 de febrero. Estados Unidos también impuso un bloqueo naval en el estrecho luego de las fallidas negociaciones en Islamabad.
Esta mañana, tanto Washington como Teherán confirmaron que el estrecho ha quedado completamente abierto para todos los barcos comerciales. Sin embargo, Trump escribió en la red Truth Social que el bloqueo naval estadounidense «se mantendría vigente en toda su extensión». En respuesta, Irán advirtió del cierre de la vía navegable de nuevo si Estados Unidos continúa con su bloqueo.
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El Salvador tiene el centro de mantenimiento de aviones más grande del mundo
Las instalaciones más grandes a escala mundial para dar mantenimiento a aeronaves se encuentran en El Salvador, en manos de Aeroman, compañía que ayer, junto al presidente de la república, Nayib Bukele, inauguró el hangar 7 en sus instalaciones ubicadas en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero (AIES).
«Hace varios años estuvimos en la inauguración del hangar 6 y en ese momento Aeroman se convirtió en el segundo centro de mantenimiento de aviones del continente americano, algo muy importante para un país pequeño como el nuestro. Ahora con este proyecto del hangar 7 Aeroman se convierte en el mayor centro de mantenimiento del mundo; eso nos llena de orgullo porque está aquí en El Salvador», expresó el mandatario durante el evento.
Por su parte, Alejandro Echeverría, CEO de Aeroman, detalló que con la ampliación habrá 16 líneas adicionales de producción, llegando a ser el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo.
«Estamos inaugurando este hangar 7, ahora tendremos 16 líneas adicionales de producción y así llegaremos a 65 líneas de producción en un solo lugar, lo que nos convertirá en el centro de mantenimiento más grande del mundo, y eso estará aquí en El Salvador», afirmó Echeverría.
Bukele agregó que la ampliación de Aeroman se constituye en «el ejemplo de un país donde las inversiones están seguras, donde hay seguridad jurídica, estabilidad política, apoyo ciudadano y por lo tanto hay garantía de que en todo el futuro previsible El Salvador no va a cambiar su política de desarrollo a través de la inversión».
Con más de 35 años de experiencia, Aeroman es «el líder de la industria en el suministro de mantenimiento mayor, modificación y pintura de aeronaves para algunos de los principales propietarios y operadores de las mismas a nivel mundial», según la compañía.
Dicha experiencia se refleja en los servicios de alta calidad que brinda a aeronaves Airbus A320, Boeing B737, y sigue ampliando servicios de cabina ancha y de jet regional. En cuanto a mantenimiento mayor, puede atender aviones Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier y McDonell Douglas.
Aeroman inició operaciones en 1996, cuando construyó su primer hangar en el AIES, con cuatro líneas de producción; luego amplió sus instalaciones con dos hangares, en 2006 y 2007, pero en 2012 agregó cuatro, consolidándose entonces como oferente de servicio de mantenimiento aeronáutico en Latinoamérica, y ahora a escala mundial.