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Militares localizan plantación ilegal de droga en cantón Las Marías, Izalco
Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias en varias zonas del norte, oriente y centro de El Salvador, especialmente durante la tarde y noche. La institución agregó que durante la noche estas lluvias también podrían ocurrir en el Área Metropolitana de San Salvador.
El meteorólogo William Abarca explicó que, durante la tarde, las lluvias tendrían mayores probabilidades en zonas de Santa Ana y Chalatenango. Mientras que, por la noche, se ubicarían en la zona paracentral y el oriente salvadoreño.
«Tenemos el viento principalmente del Noreste y Este, tenemos algunas vaguadas en la región y eso estará favoreciendo algunas condiciones de nubosidad y lluvias para este día», dijo Abarca.
Las temperaturas se mantendrán bastante cálidas, con registros máximos entre los 36 y 38 grados Celsius. Nueva Concepción, La Unión y San Miguel son las zonas donde se prevé un mayor índice de calor durante este viernes.
La velocidad del viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de 30 a 35 km/h en zonas altas y montañosas.
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Prevén lluvias en el oriente y centro de El Salvador para este viernes
Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias en varias zonas del norte, oriente y centro de El Salvador, especialmente durante la tarde y noche. La institución agregó que durante la noche estas lluvias también podrían ocurrir en el Área Metropolitana de San Salvador.
El meteorólogo William Abarca explicó que, durante la tarde, las lluvias tendrían mayores probabilidades en zonas de Santa Ana y Chalatenango. Mientras que, por la noche, se ubicarían en la zona paracentral y el oriente salvadoreño.
«Tenemos el viento principalmente del Noreste y Este, tenemos algunas vaguadas en la región y eso estará favoreciendo algunas condiciones de nubosidad y lluvias para este día», dijo Abarca.
Las temperaturas se mantendrán bastante cálidas, con registros máximos entre los 36 y 38 grados Celsius. Nueva Concepción, La Unión y San Miguel son las zonas donde se prevé un mayor índice de calor durante este viernes.
La velocidad del viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de 30 a 35 km/h en zonas altas y montañosas.
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Enviados a prisión traficantes de marihuana, cocaína y metanfetamina
En San Salvador, el Juzgado Quinto de Paz ordenó que sigan en prisión Axel Andrés Villacorta Madriz y Gerardo Jonathan Rodríguez Martínez, quienes fueron detenidos infraganti con metanfetamina y marihuana.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República informó al juzgado que los arrestaron el 4 de abril de 2026, en la 81 Avenida Norte, entre la 5a. Calle Poniente y Pasaje Itsmania, de la colonia Escalón, San Salvador.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban la zona los intervinieron al percatarse que habían realizado un giro indebido con el fin de eludirlos.
Cuando les pidieron la documentación del vehículo no la portaban ya que lo habían rentado. Al mismo tiempo registraron la unidad, encontrando dinero en efectivo, dos paquetes de bolsas plásticas transparentes, una báscula digital, porciones pequeñas de marihuana, cocaína y una porción de sustancia cristalina que resultó ser metanfetamina.
El análisis fisicoquímico que expertos de la División Antinarcóticos efectuaron, confirmó los tipos de droga con un peso bruto de 363.8 gramos.
Al finalizar la audiencia inicial el juez resolvió que existen elementos suficientes indicios de la actividad delincuencial de los acusados por el delito de tráfico ilícito.
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Desarticulan estructura de extorsionistas dirigida por adolescente de 17 años
Una estructura de extorsionistas que era dirigida por un adolescente de 17 años, fue desarticulada la madrugada de este viernes en La Libertad, según informó la Fiscalía General de la República.
Para capturarlos investigadores antiextorsiones junto a fiscales hicieron diligencias especializadas para identificarlos, hubo entregas controladas bajo vigilancia policial.
Se desplegaron equipos de agentes con el fin de documentar cada uno de los pagos que las víctimas hicieron y de esa forma tener fotografía y videos que servirán de pruebas al momento de judicializar el expediente.
«Estos sujetos venían operando desde el 2025 de forma sistemática. La víctima era obligada a pagar $200 mensuales y era constantemente amenazada por medio de llamadas telefónicas», publicó el ministerio público.
Los detenidos son: Alfredo E.S., Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yesenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor.
«Las autoridades lograron detectar que la estructura estaba integrada por al menos 5 personas, entre ellas, un menor de edad. Todos ellos han sido individualizados y capturados gracias a entregas controladas de dinero», agregó la Fiscalía.
En las indagaciones efectuadas, detectaron que el adolescente era el encargado de llamar por teléfono a las víctimas, las amenazaba para que accedieran a pagar diversas cantidades de dinero.
Los demás imputados se desplazaban a puntos acordados para recibir el dinero producto de la extorsión y también retirar el dinero que los afectados depositaban a través de remesas en farmacias y supermercados.