Prevén lluvias en el oriente y centro de El Salvador para este viernes

Una estructura de extorsionistas que era dirigida por un adolescente de 17 años, fue desarticulada la madrugada de este viernes en La Libertad, según informó la Fiscalía General de la República.

Para capturarlos investigadores antiextorsiones junto a fiscales hicieron diligencias especializadas para identificarlos, hubo entregas controladas bajo vigilancia policial.

Se desplegaron equipos de agentes con el fin de documentar cada uno de los pagos que las víctimas hicieron y de esa forma tener fotografía y videos que servirán de pruebas al momento de judicializar el expediente.

«Estos sujetos venían operando desde el 2025 de forma sistemática. La víctima era obligada a pagar $200 mensuales y era constantemente amenazada por medio de llamadas telefónicas», publicó el ministerio público.

Los detenidos son: Alfredo E.S., Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yesenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor.

«Las autoridades lograron detectar que la estructura estaba integrada por al menos 5 personas, entre ellas, un menor de edad. Todos ellos han sido individualizados y capturados gracias a entregas controladas de dinero», agregó la Fiscalía.

En las indagaciones efectuadas, detectaron que el adolescente era el encargado de llamar por teléfono a las víctimas, las amenazaba para que accedieran a pagar diversas cantidades de dinero.

Los demás imputados se desplazaban a puntos acordados para recibir el dinero producto de la extorsión y también retirar el dinero que los afectados depositaban a través de remesas en farmacias y supermercados.

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