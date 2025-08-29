Principal
Medio Ambiente prevé lluvias por influencia de onda tropical en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que una onda tropical influenciará las condiciones del clima en el territorio nacional, provocando lluvias durante este 29 de agosto.
«Estaremos siendo influenciados por un sistema de vaguada que se encuentra sobre la región centroamericana y además el aporte de inestabilidad que está ofreciendo una nueva onda tropical que también estará influenciando el tiempo atmosférico en el territorio nacional», explicó el meteorólogo del MARN, Roberto González.
De acuerdo con el profesional, por la tarde se esperan las primeras lluvias y a lo largo de la cadena volcánica, con mayor énfasis en la cordillera Apaneca, en Ilamatepec y algunos sectores de la cordillera del Bálsamo.
Por la noche, se prevé que se extienda al resto del país, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y al occidente, las cuales podrían estar acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 km/h.
«Cabe recalcar que estas lluvias y tormentas serán acompañadas por fuerte actividad eléctrica y también fuertes ráfagas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora», añadió.
Denuncian a sujeto grabado rifando el barrio tras golpear a una mujer en Ahuachapán
Usuarios de redes sociales captaron a un sujeto haciendo señales que muestran su pertenencia a grupos pandilleriles.
El sujeto denunciado fue grabado por una cámara de vigilancia ubicada en una de las calles del distrito de Ahuachapán.
De acuerdo a un testigo, el hombre golpeó a una mujer que quedó tendida en el suelo, debido a la violencia de la agresión.
Tras percatarse que estaba siendo grabado, el sujeto se paró en una postura desafiante y comenzó a hacer señales “rifando el barrio”.
Camión que transportaba ganado sufrió aparatoso accidente
Un camión que transportaba ganado protagonizó un aparatoso incidente en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
El vehículo circulaba en el kilómetro 81.5 de la carretera Litoral, cerca del río La Bolsa, distrito de Tecoluca cuando cayó en el fondo del barranco.
A pesar de lo aparatoso del siniestro vial, las autoridades solo reportan daños materiales en el vehículo pesado.
Hasta el cierre de esta nota, ya se encontraban en la escena agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para procesar la escena y auxiliar a las víctimas.
El Salvador estará presente en el festival de cortometrajes de Marrakech
El Salvador es el invitado de honor al quinto Festival de Cortometrajes que se realizará en la Ciudad Roja e Imperial de Marrakech, en el Reino de Marruecos, al norte de África.
Esta es la primera vez que nuestro país participa en este certamen y lo hará con seis cortos cuidadosamente seleccionados por los organizadores, los cuales serán exhibidos entre el 26 de septiembre y el 1.0 de octubre de 2025.
El prestigioso festival es una plataforma para cineastas emergentes y ya establecidos de todo el mundo. En su agenda incluye talleres innovadores, clases magistrales y proyecciones que muestran lo mejor en narraciones breves.
La participación de El Salvador es liderada por Gianfranco Castaneda Infantozzi, quien posee una amplia experiencia en producción cinematográfica en seis países en los que ha laborado. Obtuvo un máster en Producción Cinematográfica en España y un diplomado en Artes Aplicadas a la Sociedad en Brasil.
En Marruecos, El Salvador participará con los cortometrajes «I would like to become», de Javier Arias; «When the Rain Stops», de Guillermo Argueta; «Not for Sale», de Ale Pinto; «All», de Pamela Robin; «Nocturnal Whispers», de Armando Rodríguez, e «Ikigal», de Daniel Flamenco y Adriana Michelson.
«Espero que mis experiencias y mi amor por este arte puedan sembrar semillas en otros para cosechar nuevas historias juntos», valora Castaneda, en una entrevista con el sitio MWN LIFESTYLE.
Participar en el festival de Marrakech le permitirá conectar mundos, unir aulas con festivales y hacer tangibles las posibilidades de intercambio cultural.
En su cuenta de LinkedIn, el también educador, se define como una persona que ha cultivado una «profunda comprensión del lenguaje cinematográfico y publicitario».
A Marrakech, Gianfranco llevará el talento de los salvadoreños al resto del mundo. Considera el evento como una experiencia de repaso y aprendizaje. «Conocer a otros combatientes y escritores apasionados será gratificante en todos los sentidos, una recarga de energía para seguir», aseguró, al tiempo de reconocer que aprenderá mucho de todos los participantes.