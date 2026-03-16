Internacionales
Los políticos daneses buscan votantes hasta en la sauna
En periodo electoral, los daneses suelen recibir galletitas y flores de los candidatos, pero menos habitual es verse con ellos semidesnudos en las saunas, como ocurre en esta campaña de las elecciones legislativas del 24 de marzo.
«Es muy diferente, porque la gente está relajada y estamos allí encerrados, así que no nos vamos», explicó sonriente Gitte Droger, una votante de 53 años que acude habitualmente a la sauna de su centro de bienestar local, situado en el barrio de Vanlose, en Copenhague.
Dos candidatos del Partido Socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen se reunieron con los electores para una sesión de sudoración, vestidos con sus trajes de baño.
La diputada Ida Auken se unió al ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, para hablar el domingo con 18 votantes sobre el clima, la energía, la desigualdad y la delincuencia, echando de vez en cuando agua sobre las piedras calientes de la sauna mientras conversaban.
El calor era intenso y envolvente, mientras el público —también vestido con trajes de baño, sentado sobre toallas colocadas en los bancos de madera— escuchaba a Auken y Hummelgaard exponer sus ideas y responder a las preguntas.
«Es la primera vez que hago campaña en una sauna», declaró Auken a la AFP.
«Toda esta campaña electoral ha supuesto muchas cosas nuevas para mí, diferentes actividades de campaña: jugar al balonmano e ir a bares, en lugar de sentarme en mesas redondas», afirmó.
Hummelgaard, por su parte, probó por primera vez un baño de hielo entre dos sesiones en la sauna.
«La campaña también tiene que ser divertida», afirmó.
«Seres humanos reales»
Los socialdemócratas, que llevan en el poder desde 2019 y actualmente lideran una coalición de izquierda y derecha, encabezan las encuestas de opinión pública con alrededor del 21.5 % de los votos, aunque ese porcentaje es seis puntos inferior al obtenido en las elecciones de 2022.
Se espera que las negociaciones posteriores a las elecciones determinen la forma que adoptará el próximo Gobierno.
En este país escandinavo, tener fácil acceso a los cargos electos se da casi por sentado.
«Es importante que la gente nos vea de otra manera, para que puedan ver que somos seres humanos de verdad, ver qué nos mueve y recuperar algo de confianza», dijo Auken, que aspira a un sexto mandato en el Parlamento danés.
Los visitantes de la sauna no fueron sometidos a ningún control de seguridad antes de reunirse con los políticos, y no había seguridad en el evento.
Ver a políticos en la sauna era algo habitual en el país, contó la votante Miriam Hvidt.
«En Dinamarca no resulta muy extraño ver a un ministro dándose un chapuzón en agua helada», señaló, y añadió que es habitual encontrarse con políticos en el supermercado o en el cine.
«No me imagino que en un país grande como Estados Unidos se vea muy a menudo a un ministro de alto rango mezclado entre la gente», estimó Hvidt.
Internacionales
Tiroteo deja dos muertos en restaurante cerca de aeropuerto de Frankfurt, Alemania
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.
Internacionales
Dimite Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU.
«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense», escribió Kent en una publicación en X.
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que, al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses «desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma Estados Unidos Primero y sembró sentimientos a favor de la guerra para incitar a un conflicto con Irán».
Kent señaló que no puede apoyar el envío de la próxima generación a «luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto. Otros diez han resultado gravemente heridos y unos 200 han sufrido heridas leves, de acuerdo con un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal.
Internacionales
Mueren ocho personas y 157 resultan heridas en Emiratos Árabes Unidos
Ocho ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina han muerto y 157 residentes de diversas nacionalidades han sufrido heridas de leves a tumbas en el país en medio del aumento reciente de las tensiones regionales, informó hoy martes el Ministerio de Defensa emiratí.
Desde el comienzo de lo que el ministerio describió como ataques iraníes, los sistemas de defensa antiaérea de EAU han hecho frente a 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.672 drones, detalló el ministerio.
Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron sólo hoy 10 misiles balísticos y 45 drones disparados contra el país, agregó.
Horas antes, las autoridades en Abu Dabi confirmaron que una persona murió a causa de la metralla tras la interceptación de un misil. El ministerio señaló que permanece totalmente preparado para enfrentar cualquier amenaza y que combatirá con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad del país.