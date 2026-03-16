Convertir la basura en dinero: el reciclaje impulsado por tecnología fomenta economía circular en China

Con solo escanear un código, abrir una compuerta y depositar las botellas, Yuan Meirong completa el proceso de reciclaje en menos de 10 segundos. Tras un sonido de «ding», se acreditan 0.8 yuanes (11 centavos de dólar) en su cuenta.

«Es muy práctico», comentó la residente de Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, señalando un contenedor de reciclaje inteligente. «Ahora puedo reciclar fácilmente cajas de reparto y botellas por una pequeña recompensa. Es divertido».

Operado por la empresa de reciclaje basada en internet Lovere, el contenedor inteligente es una de las 870 unidades desplegadas en casi 400 comunidades residenciales del distrito de Xihu de Hangzhou, desde su lanzamiento piloto en julio de 2024.

Los residentes pueden introducir un número de teléfono o escanear un código QR para reciclar artículos como botellas de plástico, cartón, ropa vieja y envases de comida para llevar. El contenedor pesa automáticamente los artículos y paga aproximadamente 0.6 yuanes por kilogramo directamente a la cuenta del usuario.

Más que una simple comodidad, los contenedores demuestran cómo la tecnología está rentabilizando los flujos de residuos en las ciudades chinas, transformando la eliminación pasiva en una participación activa de la población en la economía circular.

Desde la implementación de los contenedores inteligentes, la precisión en la clasificación de materiales reciclables ha alcanzado el 98.5 %, con un volumen de reciclaje mensual promedio de 1,000 toneladas, según Zhang Yixiang, director de Lovere en Hangzhou.

La empresa ha colocado más de 50,000 contenedores en 38 ciudades y ha reciclado dos millones de toneladas para 30 millones de usuarios.

Solo en el distrito de Xihu, los residentes han utilizado los contenedores 2.58 millones de veces, recibiendo un total de 4.2 millones de yuanes. El usuario más importante recicló nueve toneladas, obteniendo 5,400 yuanes, según la empresa.

Economía circular

Las propuestas del Comité Central del Partido Comunista de China para la formulación del XV Plan Quinquenal (2026-2030) de desarrollo económico y social del país incluyen la promoción de una economía circular.

En Xianyu, una plataforma líder de comercio de segunda mano del gigante chino de internet Alibaba, se publicaron un promedio de 7 millones de artículos usados diarios en 2025, logrando un aumento interanual del volumen de comercio diario del 30 %.

De abril de 2024 a marzo de 2025, los usuarios de Xianyu redujeron sus emisiones de carbono en 11.8 millones de toneladas mediante el comercio y el reciclaje, lo que equivale al consumo anual de electricidad de 7.4 millones de hogares, precisó Ding.

Según la Asociación de Economía Circular de China, esta modalidad representó alrededor del 30 % de la reducción de carbono del país entre 2021 y 2025, y se espera que la proporción aumente al 35 % para 2030.

En el distrito de Yuhang de Hangzhou, el habitante Chai Yuyong elogió a «Huge», un servicio de reciclaje puerta a puerta que recogió su viejo sofá y mesa gratis en 20 minutos.

La gente local hace pedidos a través de una aplicación y un trabajador llega en menos de una hora para recoger, pesar y pagar artículos como los electrodomésticos viejos.

«Al vivir en un piso alto, me resultaba engorroso deshacerme yo solo de los muebles viejos y voluminosos. Ahora, con solo tocar mi teléfono, vienen a recogerlos y llevárselos gratis. Es un verdadero alivio», expresó Chai.

Hu Shaoping, vicepresidente de la empresa Huge Recycle, indicó que su empresa ha construido en los últimos 10 años una cadena integral que abarca desde la recogida de electrodomésticos hasta la clasificación, el desmontaje y la reutilización de recursos.

Para el profesor de la Universidad de Zhejiang, Xu Lin, «si se libera todo el potencial de la participación pública, la reducción de carbono se convertirá en un consenso social y un hábito diario para todos».

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