Internacionales
Convertir la basura en dinero: el reciclaje impulsado por tecnología fomenta economía circular en China
Con solo escanear un código, abrir una compuerta y depositar las botellas, Yuan Meirong completa el proceso de reciclaje en menos de 10 segundos. Tras un sonido de «ding», se acreditan 0.8 yuanes (11 centavos de dólar) en su cuenta.
«Es muy práctico», comentó la residente de Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, señalando un contenedor de reciclaje inteligente. «Ahora puedo reciclar fácilmente cajas de reparto y botellas por una pequeña recompensa. Es divertido».
Operado por la empresa de reciclaje basada en internet Lovere, el contenedor inteligente es una de las 870 unidades desplegadas en casi 400 comunidades residenciales del distrito de Xihu de Hangzhou, desde su lanzamiento piloto en julio de 2024.
Los residentes pueden introducir un número de teléfono o escanear un código QR para reciclar artículos como botellas de plástico, cartón, ropa vieja y envases de comida para llevar. El contenedor pesa automáticamente los artículos y paga aproximadamente 0.6 yuanes por kilogramo directamente a la cuenta del usuario.
Más que una simple comodidad, los contenedores demuestran cómo la tecnología está rentabilizando los flujos de residuos en las ciudades chinas, transformando la eliminación pasiva en una participación activa de la población en la economía circular.
Desde la implementación de los contenedores inteligentes, la precisión en la clasificación de materiales reciclables ha alcanzado el 98.5 %, con un volumen de reciclaje mensual promedio de 1,000 toneladas, según Zhang Yixiang, director de Lovere en Hangzhou.
La empresa ha colocado más de 50,000 contenedores en 38 ciudades y ha reciclado dos millones de toneladas para 30 millones de usuarios.
Solo en el distrito de Xihu, los residentes han utilizado los contenedores 2.58 millones de veces, recibiendo un total de 4.2 millones de yuanes. El usuario más importante recicló nueve toneladas, obteniendo 5,400 yuanes, según la empresa.
Economía circular
Las propuestas del Comité Central del Partido Comunista de China para la formulación del XV Plan Quinquenal (2026-2030) de desarrollo económico y social del país incluyen la promoción de una economía circular.
En Xianyu, una plataforma líder de comercio de segunda mano del gigante chino de internet Alibaba, se publicaron un promedio de 7 millones de artículos usados diarios en 2025, logrando un aumento interanual del volumen de comercio diario del 30 %.
De abril de 2024 a marzo de 2025, los usuarios de Xianyu redujeron sus emisiones de carbono en 11.8 millones de toneladas mediante el comercio y el reciclaje, lo que equivale al consumo anual de electricidad de 7.4 millones de hogares, precisó Ding.
Según la Asociación de Economía Circular de China, esta modalidad representó alrededor del 30 % de la reducción de carbono del país entre 2021 y 2025, y se espera que la proporción aumente al 35 % para 2030.
En el distrito de Yuhang de Hangzhou, el habitante Chai Yuyong elogió a «Huge», un servicio de reciclaje puerta a puerta que recogió su viejo sofá y mesa gratis en 20 minutos.
La gente local hace pedidos a través de una aplicación y un trabajador llega en menos de una hora para recoger, pesar y pagar artículos como los electrodomésticos viejos.
«Al vivir en un piso alto, me resultaba engorroso deshacerme yo solo de los muebles viejos y voluminosos. Ahora, con solo tocar mi teléfono, vienen a recogerlos y llevárselos gratis. Es un verdadero alivio», expresó Chai.
Hu Shaoping, vicepresidente de la empresa Huge Recycle, indicó que su empresa ha construido en los últimos 10 años una cadena integral que abarca desde la recogida de electrodomésticos hasta la clasificación, el desmontaje y la reutilización de recursos.
Para el profesor de la Universidad de Zhejiang, Xu Lin, «si se libera todo el potencial de la participación pública, la reducción de carbono se convertirá en un consenso social y un hábito diario para todos».
Internacionales
Tiroteo deja dos muertos en restaurante cerca de aeropuerto de Frankfurt, Alemania
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.
Internacionales
Dimite Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU.
«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense», escribió Kent en una publicación en X.
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que, al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses «desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma Estados Unidos Primero y sembró sentimientos a favor de la guerra para incitar a un conflicto con Irán».
Kent señaló que no puede apoyar el envío de la próxima generación a «luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto. Otros diez han resultado gravemente heridos y unos 200 han sufrido heridas leves, de acuerdo con un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal.
Internacionales
Mueren ocho personas y 157 resultan heridas en Emiratos Árabes Unidos
Ocho ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina han muerto y 157 residentes de diversas nacionalidades han sufrido heridas de leves a tumbas en el país en medio del aumento reciente de las tensiones regionales, informó hoy martes el Ministerio de Defensa emiratí.
Desde el comienzo de lo que el ministerio describió como ataques iraníes, los sistemas de defensa antiaérea de EAU han hecho frente a 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.672 drones, detalló el ministerio.
Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron sólo hoy 10 misiles balísticos y 45 drones disparados contra el país, agregó.
Horas antes, las autoridades en Abu Dabi confirmaron que una persona murió a causa de la metralla tras la interceptación de un misil. El ministerio señaló que permanece totalmente preparado para enfrentar cualquier amenaza y que combatirá con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad del país.