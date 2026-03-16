Internacionales
El rey de España reconoce que hubo «mucho abuso» en la Conquista de América
El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo «mucho abuso» durante la conquista española de América, pese al «afán de protección» hacia los indígenas por parte de los reyes católicos, tras años de tensiones con México que exige disculpas por este tema.
«Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias», tuvieron «un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso», indicó el jefe del Estado español.
Felipe VI pronunció estas palabras durante una visita a una exposición titulada «La mujer en el México indígena» en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.
México y España han experimentado tensiones desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista.
El reclamo de López Obrador (2018-2024), correligionario de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien renovó los llamados a una disculpa oficial, enfrió las relaciones bilaterales.
En su conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, Felipe VI habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que «no pueden hacernos sentir orgullosos».
«Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos’», señaló el monarca.
«Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso» para «sacar lecciones», agregó.
Esta es la primera vez que Felipe VI aborda este tema desde que estalló la polémica con México.
En octubre pasado, al inaugurar precisamente la exposición que este lunes visitó Felipe VI, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el «dolor e injusticia» causado a «los pueblos originarios» en América.
La presidenta mexicana saludó esas palabras y dijo que eran el «primer paso» del gobierno de España para reconocer los abusos cometidos.
Pocos días después, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México era una «prioridad» tras años de tensiones por el pasado colonial de España.
Internacionales
Tiroteo deja dos muertos en restaurante cerca de aeropuerto de Frankfurt, Alemania
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.
Internacionales
Dimite Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU.
«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense», escribió Kent en una publicación en X.
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que, al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses «desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma Estados Unidos Primero y sembró sentimientos a favor de la guerra para incitar a un conflicto con Irán».
Kent señaló que no puede apoyar el envío de la próxima generación a «luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto. Otros diez han resultado gravemente heridos y unos 200 han sufrido heridas leves, de acuerdo con un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal.
Internacionales
Mueren ocho personas y 157 resultan heridas en Emiratos Árabes Unidos
Ocho ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina han muerto y 157 residentes de diversas nacionalidades han sufrido heridas de leves a tumbas en el país en medio del aumento reciente de las tensiones regionales, informó hoy martes el Ministerio de Defensa emiratí.
Desde el comienzo de lo que el ministerio describió como ataques iraníes, los sistemas de defensa antiaérea de EAU han hecho frente a 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.672 drones, detalló el ministerio.
Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron sólo hoy 10 misiles balísticos y 45 drones disparados contra el país, agregó.
Horas antes, las autoridades en Abu Dabi confirmaron que una persona murió a causa de la metralla tras la interceptación de un misil. El ministerio señaló que permanece totalmente preparado para enfrentar cualquier amenaza y que combatirá con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad del país.