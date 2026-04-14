La UEFA rechaza la queja del Barcelona por la mano no pitada al Atlético

FOX Latinoamérica (“FOX”) anunció hoy la adquisición de la programación y la producción local del canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

La adquisición incluye contenido deportivo y una sólida cartera de derechos locales, además de una red de producción y acceso a talentos reconocidos. Esta adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias de toda la región. FOX lanzará cuatro canales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá seguirán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una oferta aún más completa.

La cartera regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga de Fútbol Panameña completa, además de equipos exclusivos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, así como otros derechos locales y programas originales que son líderes de audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano.

La oferta de contenido futbolístico local se complementará con la cartera de derechos internacionales de FOX, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo, como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026-27), la Liga Profesional Saudí y la Liga MX, además de una amplia cartera de derechos deportivos de fútbol femenino de México y Europa.

Además de contenido exclusivo de fútbol americano, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo anualmente en otras disciplinas como el béisbol profesional de la MLB, las artes marciales mixtas con la PFL, la lucha libre AAA, la NASCAR Cup Series, la Fórmula E, el WRC y el WEC en deportes de motor y los deportes universitarios de la Conferencia Big Ten, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.

“Centroamérica es una región con una gran pasión por el deporte, y nos entusiasma fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primera clase que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales ya existentes”, declaró Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latinoamérica. “Asimismo, me complace nombrar a Leandro Lagos como director de FOX en Centroamérica para liderar nuestras operaciones en el territorio”.

Esta adquisición supone una extensión del negocio que FOX ya tiene en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte de la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de pago FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ bajo demanda y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.

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