Internacionales -deportes
La UEFA rechaza la queja del Barcelona por la mano no pitada al Atlético
La UEFA rechazó este martes la queja presentada por el Barcelona por lo que consideró un error arbitral en el partido de ida de cuartos de final de la Champions que perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
A pocas horas del duelo de vuelta, el órgano rector del fútbol europeo no admitió la queja por la mano del defensa Marc Pubill en el área del Atlético, que el árbitro no sancionó.
«(El Barcelona presentó una protesta relativa a una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta», informó el organismo en un comunicado.
En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.
El árbitro rumano Istvan Kovacs no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico azulgranas.
El Barcelona, que este martes juega la vuelta en el campo del Atlético, consideró «un error importante» la decisión del árbitro de no señalar la infracción y la inacción del VAR.
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Corredor australiano bate récord juvenil de Usain Bolt a menor edad
El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo, este domingo en Sídney.
Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,once títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).
«Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos», celebró Gout.
Gout irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968.
Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.
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FOX Latinoamérica anuncia el lanzamiento del canal FOX en Centroamérica
FOX Latinoamérica (“FOX”) anunció hoy la adquisición de la programación y la producción local del canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
La adquisición incluye contenido deportivo y una sólida cartera de derechos locales, además de una red de producción y acceso a talentos reconocidos. Esta adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias de toda la región. FOX lanzará cuatro canales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá seguirán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una oferta aún más completa.
La cartera regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga de Fútbol Panameña completa, además de equipos exclusivos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, así como otros derechos locales y programas originales que son líderes de audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano.
La oferta de contenido futbolístico local se complementará con la cartera de derechos internacionales de FOX, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo, como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026-27), la Liga Profesional Saudí y la Liga MX, además de una amplia cartera de derechos deportivos de fútbol femenino de México y Europa.
Además de contenido exclusivo de fútbol americano, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo anualmente en otras disciplinas como el béisbol profesional de la MLB, las artes marciales mixtas con la PFL, la lucha libre AAA, la NASCAR Cup Series, la Fórmula E, el WRC y el WEC en deportes de motor y los deportes universitarios de la Conferencia Big Ten, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.
“Centroamérica es una región con una gran pasión por el deporte, y nos entusiasma fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primera clase que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales ya existentes”, declaró Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latinoamérica. “Asimismo, me complace nombrar a Leandro Lagos como director de FOX en Centroamérica para liderar nuestras operaciones en el territorio”.
Esta adquisición supone una extensión del negocio que FOX ya tiene en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte de la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de pago FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ bajo demanda y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.
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Lautaro Martínez sufre nueva lesión y será baja con el Inter ante el Como
El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión muscular que lo dejará fuera de los próximos compromisos con el Inter de Milán, incluido el partido ante el Como.
De acuerdo con reportes, el jugador presenta una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una molestia que representa una recaída tras haber regresado recientemente a la actividad. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas por al menos algunas semanas, mientras se somete a evaluación médica.
La baja del atacante supone un golpe para el Inter en un momento clave de la temporada, considerando su papel protagónico en el equipo. Además, la situación genera preocupación por la continuidad del jugador, debido a la recurrencia de problemas físicos en la misma zona.