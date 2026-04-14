Préstamo para iluminación led de cuatro carreteras tiene dictamen favorable

Respaldado con cifras y con el sentir de su población, El Salvador mantiene en el primer trimestre de 2026, las cifras más bajas de homicidios de Centroamérica, consolidándose como un país seguro para vivir, para hacer turismo y negocios.

En contraste, y de acuerdo a cifras oficiales, Guatemala registra actualmente el mayor índice de crímenes contra la vida, seguido por Honduras y en tercer lugar Costa Rica, donde el tema del narcotráfico y las bandas criminales, han disparado los actos delictivos.

Es así como, mientras en El Salvador se contabilizan 19 homicidios en los primeros tres meses de 2026, en contraste; según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala, en el primer trimestre de este año, se registran 613 homicidios con promedio de 6.8 asesinatos por día. De ellos, 204 ocurrieron en enero, 172 en febrero y 237 en marzo. El punto más crítico ocurrió en enero, cuando operativos de control en las cárceles generó una ola de violencia, que cegó la vida de al menos once policías, a manos de las pandillas.

La matanza protagonizada por pandilleros fue en respuesta a que el gobierno intentaba recuperar el control de las cárceles, las cuales estaban en manos de las pandillas, que hasta tenían tiendas y diversas comodidades al interior y que se daban el lujo de exigir servicio de comidas a domicilio.

El Salvador, después de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con tasas de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio de 18 homicidios por día en el 2015, ahora es considerado el más seguro de Latinoamérica.

Las medidas de seguridad han permitido posicionarse en el tiempo, como el país con los índices más bajos de asesinatos. En el 2025 El Salvador alcanzó el récord histórico de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, al registrarse solo 82 asesinatos durante el año. Una cifra muy inferior a 2019, cuando la tasa de homicidios fue de 38 por cada 100,000 habitantes.

Honduras bajo fuego

Honduras ocupa el segundo lugar en el índice de más víctimas por homicidios. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad de Honduras, en el primer trimestre hubo 524 muertes violentas, a un promedio de 6 por día, desatando preocupación entre la población. En enero hubo un reporte de 179 muertes violentas, en febrero 168 y para marzo 177. La tendencia de hechos de violencia en Honduras, se mantiene en abril. Uno de los casos más recientes sucedió el pasado 6 de abril cuando tres jóvenes fueron abatidos a balazos al interior de sus viviendas, en la comunidad El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso, por posibles vínculos con el narcotráfico.

Costa Rica, que por años fue considerada un «ejemplo de seguridad», ha sido golpeada últimamente por la violencia. En el primer trimestre de 2026, las autoridades costarricenses registran un total de 177 homicidios, la mayoría protagonizados por personas vinculadas al crimen organizado o el narcotráfico.

Frente a estos índices de violencia, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández ha expresado su intención de replicar aspectos del plan de seguridad de El Salvador tras evaluar el éxito en la seguridad de este país, el cual antepone los derechos de las víctimas y personas honradas por encima del de los grupos criminales.

La funcionaria costarricense respaldo establecer un mayor control en las cárceles y un combate más fuerte contra las bandas delincuenciales. Tomando como ejemplo a El Salvador, en Costa Rica se construye el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), que es una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En Panamá, el trimestre ha cerrado con cifras alarmantes: más de 120 muertes violentas; según datos de la Policía hubo 42 homicidios en 27 días de marzo.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha dicho que más del 90% de estos crímenes están vinculados a estructuras delictivas. Según Fernández, la mayoría de los crímenes responde a conflictos entre pandillas y grupos criminales.

Sobre Nicaragua hay poca información oficial sobre índices de criminalidad. Un reporte de la Policía Nacional, correspondiente al periodo de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril, revela que hubo tres muertes violentas. Mientras tanto el Colectivo de Mujeres de Nicaragua, registra cinco feminicidios en los primero tres meses de 2026.

En una reciente entrevista radial, Mauricio Soza, Inspector General de la Policía Nacional, expresó que la tasa de homicidios de Nicaragua es de 4.5 por cada 100,000 habitantes y destacó que su país es «de los más seguros» de Centroamérica, aunque el país está sumido en carencia de libertades en diferentes ámbitos.

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