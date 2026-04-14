Altas temperaturas y ausencia de lluvias este martes en El Salvador

Un adelanto de «Spider-Man: Brand New Day», el regreso del Spider-verso y una nueva entrega de «Jumanji», presentada por sus protagonistas, fueron los destacados de Sony Pictures Entertainment en su presentación el lunes en la CinemaCon, la convención anual de los dueños de cines, en Las Vegas.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, presentó dos afiches de «Spider-Man: Brand New Day», que llegará a los teatros el 31 de julio, cuatro años después de que «Spider-Man: No Way Home» se convirtiera en la cinta más taquillera del estudio con unos 1.900 millones de dólares en boletería global.

«Es como nada que hayamos hecho antes», dijo Rothman en el Colosseum del Ceasars Palace, antes de introducir al protagonista Tom Holland, quien apareció virtualmente.

«Es la película de Spider-Man más emocional que hemos hecho, y de alguna manera, la más madura», comentó el actor que interpreta al superhéroe arácnido.

En el corto presentado en la CinemaCon, el Peter Parker de Holland enfrenta las consecuencias de las decisiones en «No Way Home». No sólo sus amigos no tienen idea de su existencia, sino que su pareja, Michelle Jones-Watson (interpretada por Zendaya) tiene un nuevo interés romántico.

La expectativa por la película es alta, algo que revelan las millones de visualizaciones de su tráiler lanzado el mes pasado.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, «Brand New Day» contará con las actuaciones de Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Sadie Sink.

En otra versión del superhéroe, la primera mirada a «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», que llegará a los cines en junio de 2027, fue presentada por sus directores, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y sus guionistas Chris Miller y Phil Lord, quienes escribieron junto a Dave Callaham la tercera entrega de la taquillera trilogía.

Sony Pictures Entertainment cerró su presentación con un clip de la tercera entrega de «Jumanji» en la que los escenarios se cambian y sus protagonistas aterrizan en una jungla, pero de concreto.

Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart anticiparon que «Jumanji: Open World», que estrena en diciembre de este año, traerá guiños en homenaje al fallecido actor Robin Williams, quien protagonizó la primera película de la franquicia.

Otros proyectos nacieron del mundo de los videojuegos. Una adaptación de terror del videojuego «Resident Evil», fue presentada por Zach Cregger («La hora de la desaparición»), quien anunció su lanzamiento para septiembre, mientras que «Bloodborne» ganará una versión animada.

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