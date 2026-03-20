Principal
Hombre que intentó asesinar a una mujer con un ladrillo será enjuiciado
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
Principal
Condenan a 12 años de cárcel a extorsionista de Cuscatancingo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Principal
Enjuician a pandilleros acusados de extorsionar a empresario de San Salvador
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
Internacionales -deportes
Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica «no está en riesgo».
El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.
«Es una ligera lesión» y el jugador de 41 años podría estar recuperado en una o dos semanas, declaró en rueda de prensa Martínez.
«Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos», añadió.
«En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos», aseguró el español.
La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.
Nómina completa
Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)
Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)