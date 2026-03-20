Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos

La factura del partido ante el Newcastle United le salió muy cara al FC Barcelona en lo que se refiere a lesiones. Si en la primera mitad fue Eric Garcia el que tenía que abandonar el césped por resentirse de sus problemas en el isquio, la segunda no dejó mejores noticias con el ‘abandono’ de Joan Garcia.

El portero de Sallent se estiró en el minuto 80′ para blocar un disparo de Harvey Barnes con la derecha que no supuso ninguna dificultad para el guardameta. Pero entonces empezaron los problemas: al intentar levantarse, Joan se llevó la mano al gemelo izquierdo, donde sintió un pinchazo. Cubarsí se acercó para preocuparse, y en ese momento el meta se dejó caer sobre el verde del Camp Nou haciendo saltar todas las alarmas.

Entraron al campo los servicios médicos del Barça a la carrera, pero el diagnóstico fue claro de primeras: cambio inmediato por Wojciech Szczęsny, que se enfundó los guantes deprisa y corriendo para sustuir a su compañero dos minutos después. Joan Garcia, con cara de preocupación, pudo abandonar el campo por su propio pie.

En SPORT ya adelantamos que el portero arrastraba una sobrecarga que le hizo perderse dos sesiones de entrenamiento con el grupo antes del partido ante el Sevilla, aunque pudo jugar ante los andaluces sin problemas.

Qué partidos se perderá

A falta de las pruebas médicas de este jueves que confirmen el alcance de la lesión, todo parece indicar que se trata de una microrotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, según ha podido confirmar SPORT con fuentes cercanas a la situación.

El contratiempo le impedirá defender la portería en el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones, ante el Rayo Vallecano el próximo domingo 22 de marzo. En clave internacional, también le negará la posibilidad de entrar en la lista de Luis de la Fuente, como ya le sucedió en setiembre, para el compromiso amistoso de España ante Serbia, único partido del parón para la Roja tras la suspensión de la Finalissima contra la Argentina de Leo Messi

A partir de aquí, los plazos de la recuperación marcarán el partido de regreso de Joan. La primera oportunidad sería en LaLiga el sábado 4 de abril ante el Atlético de Madrid, en diecisiete días. El duelo de ida de cuartos de final de la Champions League, también ante los colchoneros en el Spotify Camp Nou si se confirma su triunfo ante los Spurs, sería tres o cuatro días más tarde, justo tres semanas después del percance físico ante ‘Las Urracas’, por lo que el regreso del de Sallent debería estar entre los dos partidos.

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