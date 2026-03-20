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Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica «no está en riesgo».
El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.
«Es una ligera lesión» y el jugador de 41 años podría estar recuperado en una o dos semanas, declaró en rueda de prensa Martínez.
«Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos», añadió.
«En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos», aseguró el español.
La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.
Nómina completa
Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)
Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)
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Courtois sufre lesión en el muslo y se perderá eliminatoria ante Bayern
El arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el muslo derecho y será baja varias semanas, anunció este jueves el club blanco.
De esta forma, la presencia del internacional belga en los cuartos de final de Champions contra el Bayern de Múnich está prácticamente descartada.
«Se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho», precisó el Real Madrid, que indicó que el jugador queda «pendiente de evolución».
Según el diario especializado AS, el guardameta podría estar mes y medio alejado de los terrenos de juego.
El arquero de 33 años queda por tanto casi descartado para la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en cuartos de final de Liga de Campeones, cuya ida se disputará el 7 de abril en la capital española y la vuelta el 15 en Múnich.
En caso de que el Real Madrid alcance las semifinales, previstas las semanas del 28 de abril y del 5 de mayo, su presencia tampoco estaría garantizada.
Courtois, que sufrió molestias en la vuelta de octavos de final contra el Manchester City (victoria 2-1), fue sustituido al descanso por el ucraniano Andriy Lunin, que deberá ocupar la portería las próximas semanas.
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Lesión Joan Garcia: qué tiene y cuántos partidos puede perderse con el Barça
La factura del partido ante el Newcastle United le salió muy cara al FC Barcelona en lo que se refiere a lesiones. Si en la primera mitad fue Eric Garcia el que tenía que abandonar el césped por resentirse de sus problemas en el isquio, la segunda no dejó mejores noticias con el ‘abandono’ de Joan Garcia.
El portero de Sallent se estiró en el minuto 80′ para blocar un disparo de Harvey Barnes con la derecha que no supuso ninguna dificultad para el guardameta. Pero entonces empezaron los problemas: al intentar levantarse, Joan se llevó la mano al gemelo izquierdo, donde sintió un pinchazo. Cubarsí se acercó para preocuparse, y en ese momento el meta se dejó caer sobre el verde del Camp Nou haciendo saltar todas las alarmas.
Entraron al campo los servicios médicos del Barça a la carrera, pero el diagnóstico fue claro de primeras: cambio inmediato por Wojciech Szczęsny, que se enfundó los guantes deprisa y corriendo para sustuir a su compañero dos minutos después. Joan Garcia, con cara de preocupación, pudo abandonar el campo por su propio pie.
En SPORT ya adelantamos que el portero arrastraba una sobrecarga que le hizo perderse dos sesiones de entrenamiento con el grupo antes del partido ante el Sevilla, aunque pudo jugar ante los andaluces sin problemas.
Qué partidos se perderá
A falta de las pruebas médicas de este jueves que confirmen el alcance de la lesión, todo parece indicar que se trata de una microrotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, según ha podido confirmar SPORT con fuentes cercanas a la situación.
El contratiempo le impedirá defender la portería en el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones, ante el Rayo Vallecano el próximo domingo 22 de marzo. En clave internacional, también le negará la posibilidad de entrar en la lista de Luis de la Fuente, como ya le sucedió en setiembre, para el compromiso amistoso de España ante Serbia, único partido del parón para la Roja tras la suspensión de la Finalissima contra la Argentina de Leo Messi
A partir de aquí, los plazos de la recuperación marcarán el partido de regreso de Joan. La primera oportunidad sería en LaLiga el sábado 4 de abril ante el Atlético de Madrid, en diecisiete días. El duelo de ida de cuartos de final de la Champions League, también ante los colchoneros en el Spotify Camp Nou si se confirma su triunfo ante los Spurs, sería tres o cuatro días más tarde, justo tres semanas después del percance físico ante ‘Las Urracas’, por lo que el regreso del de Sallent debería estar entre los dos partidos.
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FIFA y YouTube anuncian «acuerdo histórico» para el Mundial
La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de «histórico» para convertir a YouTube en «plataforma preferente» del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.
La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.
Como principal novedad, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube, además de emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.
El acuerdo también contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos, para generar expectación antes del inicio del torneo.
Experiencia «global e interactiva»
El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá «llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos «en el cambiante panorama mediático».
Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva «global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.
La colaboración incluirá además la participación de creadores de contenido de todo el mundo, «que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición».
En enero pasado, la FIFA ya anunció un acuerdo con TikTok para que fuera plataforma preferente del Mundial de 2026 y que los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir por esa red social en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.