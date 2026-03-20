ISTU prevé atender más de 230,000 visitantes en sus parques durante Semana Santa

Semana Santa es la temporada ideal para visitar los diferentes destinos nacionales, especialmente los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), los cuales están listos para recibir a visitantes salvadoreños y extranjeros.

La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, afirmó que en está temporada vacacional se prevé recibir más de 230,000 visitantes entre nacionales e internacionales en todos sus parques y espacios turísticos.

«Estamos en cuenta regresiva y a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, y justamente desde el ISTU estamos redoblando los esfuerzos para poder recibir esta afluencia de salvadoreños. En los parques del ISTU, en turismo interno, estamos esperando más de 230,000 visitantes entre nacionales y extranjeros», afirmó recientemente la presidenta del ISTU.

Destacó además que los parques acuáticos son de los más demandados debido a la época de calor, pero también son ampliamente visitados destinos como el Parque Nacional Cerro Verde, el Parque Natural Puerta del Diablo y el Parque Natural Balboa, donde el clima es más fresco y se pueden realizar diferentes actividades al aire libre.

Aguiñada sumó que, sin lugar a duda, Costa del Sol siempre ha sido un destino especial para esta temporada vacacional, no solo por la playa, sino también porque se puede disfrutar del estero de Jaltepeque.

«En el Parque Recreativo Costa del Sol tenemos cabañas que cuentan con duchas dentro de las habitaciones y eso está pensado para aquellas personas que vienen en silla de ruedas o que tienen una limitante física, eso les permite un mejor desplazamiento dentro del espacio», dijo.

Además, explicó que el proyecto avanza hacia su segunda etapa, que contempla la remodelación y construcción de nueva infraestructura en la zona del estero. «Iniciamos con el área de la playa, que ya está finalizado, y ahora continuarán los trabajos en el área del estero, donde también ofreceremos actividades deportivas acuáticas. Es importante destacar que estas mejoras no interrumpirán el acceso a la playa», comentó.

También remarcó que se encuentran en la recta final para habilitar el Parque Recreativo Apulo para que las personas puedan disfrutarlo durante el periodo de vacaciones de Semana Santa.

Las estadísticas del ISTU indican que, entre enero y febrero de este año, los parques de la institución recibieron 635,108 visitantes nacionales e internacionales. Además, los destinos más visitados fueron Parque Natural Balboa, Parque Natural Puerta del Diablo, Parque Natural Cerro Verde, Parque de Diversiones Sunset Park y Parque Recreativo Amapulapa.

Asimismo, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que en cuanto al turismo nacional, los datos oficiales estiman que 1.7 millones de personas visitarán los diferentes sitios públicos, el Centro Histórico de San Salvador, y las playas de la zona costera del país.

Las cifras no incluyen a las personas que visitan los destinos privados, aclaró la ministra.Sin embargo, esa cifra es superior a la del año pasado cuando fueron 1.6 millones de visitas en los espacios turísticos antes mencionados.

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