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ISTU prevé atender más de 230,000 visitantes en sus parques durante Semana Santa
Semana Santa es la temporada ideal para visitar los diferentes destinos nacionales, especialmente los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), los cuales están listos para recibir a visitantes salvadoreños y extranjeros.
La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, afirmó que en está temporada vacacional se prevé recibir más de 230,000 visitantes entre nacionales e internacionales en todos sus parques y espacios turísticos.
«Estamos en cuenta regresiva y a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, y justamente desde el ISTU estamos redoblando los esfuerzos para poder recibir esta afluencia de salvadoreños. En los parques del ISTU, en turismo interno, estamos esperando más de 230,000 visitantes entre nacionales y extranjeros», afirmó recientemente la presidenta del ISTU.
Destacó además que los parques acuáticos son de los más demandados debido a la época de calor, pero también son ampliamente visitados destinos como el Parque Nacional Cerro Verde, el Parque Natural Puerta del Diablo y el Parque Natural Balboa, donde el clima es más fresco y se pueden realizar diferentes actividades al aire libre.
Aguiñada sumó que, sin lugar a duda, Costa del Sol siempre ha sido un destino especial para esta temporada vacacional, no solo por la playa, sino también porque se puede disfrutar del estero de Jaltepeque.
«En el Parque Recreativo Costa del Sol tenemos cabañas que cuentan con duchas dentro de las habitaciones y eso está pensado para aquellas personas que vienen en silla de ruedas o que tienen una limitante física, eso les permite un mejor desplazamiento dentro del espacio», dijo.
Además, explicó que el proyecto avanza hacia su segunda etapa, que contempla la remodelación y construcción de nueva infraestructura en la zona del estero. «Iniciamos con el área de la playa, que ya está finalizado, y ahora continuarán los trabajos en el área del estero, donde también ofreceremos actividades deportivas acuáticas. Es importante destacar que estas mejoras no interrumpirán el acceso a la playa», comentó.
También remarcó que se encuentran en la recta final para habilitar el Parque Recreativo Apulo para que las personas puedan disfrutarlo durante el periodo de vacaciones de Semana Santa.
Las estadísticas del ISTU indican que, entre enero y febrero de este año, los parques de la institución recibieron 635,108 visitantes nacionales e internacionales. Además, los destinos más visitados fueron Parque Natural Balboa, Parque Natural Puerta del Diablo, Parque Natural Cerro Verde, Parque de Diversiones Sunset Park y Parque Recreativo Amapulapa.
Asimismo, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que en cuanto al turismo nacional, los datos oficiales estiman que 1.7 millones de personas visitarán los diferentes sitios públicos, el Centro Histórico de San Salvador, y las playas de la zona costera del país.
Las cifras no incluyen a las personas que visitan los destinos privados, aclaró la ministra.Sin embargo, esa cifra es superior a la del año pasado cuando fueron 1.6 millones de visitas en los espacios turísticos antes mencionados.
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Condenan a 12 años de cárcel a extorsionista de Cuscatancingo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
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Enjuician a pandilleros acusados de extorsionar a empresario de San Salvador
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
Internacionales -deportes
Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos
Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica «no está en riesgo».
El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.
«Es una ligera lesión» y el jugador de 41 años podría estar recuperado en una o dos semanas, declaró en rueda de prensa Martínez.
«Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos», añadió.
«En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos», aseguró el español.
La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.
Nómina completa
Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)
Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)