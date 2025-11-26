Principal
Hermana de Luigui Doze y otra mujer reciben 25 años de prisión por homicidio planificado
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Stephanie Pamela Zavaleta Henríquez, de 28 años, y a Paola Alexandra Hernández Chacón, de 27, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Luis Alejandro Zavaleta Henríquez, conocido artísticamente como Luigui Doze.
Durante el juicio se estableció que las imputadas actuaron como coautoras del crimen, vigilando que no hubiera presencia policial para facilitar que los autores materiales consumaran el delito. Stephanie Pamela, hermana de la víctima, participó la mañana del hecho en una reunión donde se planificó la muerte y se asignaron roles para ejecutar el ataque.
El homicidio ocurrió el 30 de junio de 2021, a las 3:15 p. m., en la entrada del pasaje 11 del reparto Santa Lucía, en Mejicanos, San Salvador, cuando varios integrantes de la estructura criminal Pandilla 18 Revolucionarios interceptaron a la víctima y le dispararon con dos armas de fuego, acusándolo de colaborar con la pandilla rival.
En diciembre de 2023, otros tres implicados en este caso también recibieron condenas por su participación en el homicidio, completando así el procesamiento de los responsables del crimen que conmocionó a la comunidad artística y a la población local.
Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
Hombre muere tras caer de bus en Santa Elena
El paso vehicular se mantiene complicado sobre el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, debido al procesamiento de la escena donde una persona perdió la vida a tempranas horas de este miércoles.
Equipos de Cruz Roja Salalvadoreña atendieron el llamado tras el incidente, agentes municipales de Antiguo Cuscatlán también llegaron a la escena, sin embargo, el hombre ya había fallecido; por el momento las autoridades policiales trabajan en el lugar.
Según información preliminar, la víctima cayó de un autobús de la ruta 34 que se encontraba en movimiento. Se conoce que la persona viajaba en una de las puertas de la unidad cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades ya investigan el hecho para determinar responsabilidades. En la zona se reporta tráfico cargado en sentido hacia la Embajada de EEUU, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Rescatan a culebra masacuata atorada en el techo de una casa en San Martín
Comandos de Salvamento informó que un equipo de la base de San Martín atendió este martes el rescate de una culebra masacuata en la colonia San Martín, en el municipio de San Martín, San Salvador Este.
Según la institución, los socorristas llegaron al lugar tras recibir el aviso de los habitantes, quienes solicitaron apoyo para retirar al reptil de manera segura. El personal especializado realizó la captura sin incidentes.
La masacuata fue posteriormente trasladada y liberada en un punto seguro, lejos de zonas residenciales, para proteger tanto a la población como al propio animal.