Hermana de Luigui Doze y otra mujer reciben 25 años de prisión por homicidio planificado

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Stephanie Pamela Zavaleta Henríquez, de 28 años, y a Paola Alexandra Hernández Chacón, de 27, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Luis Alejandro Zavaleta Henríquez, conocido artísticamente como Luigui Doze.

Durante el juicio se estableció que las imputadas actuaron como coautoras del crimen, vigilando que no hubiera presencia policial para facilitar que los autores materiales consumaran el delito. Stephanie Pamela, hermana de la víctima, participó la mañana del hecho en una reunión donde se planificó la muerte y se asignaron roles para ejecutar el ataque.

El homicidio ocurrió el 30 de junio de 2021, a las 3:15 p. m., en la entrada del pasaje 11 del reparto Santa Lucía, en Mejicanos, San Salvador, cuando varios integrantes de la estructura criminal Pandilla 18 Revolucionarios interceptaron a la víctima y le dispararon con dos armas de fuego, acusándolo de colaborar con la pandilla rival.

En diciembre de 2023, otros tres implicados en este caso también recibieron condenas por su participación en el homicidio, completando así el procesamiento de los responsables del crimen que conmocionó a la comunidad artística y a la población local.

