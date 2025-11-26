Principal
Trabajos nocturnos de pavimentación avanzan en carretera del Litoral
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos en la Carretera del Litoral se mantienen en marcha. Las intervenciones se realizan durante la noche y madrugada para facilitar la conectividad y reducir el impacto en el tráfico vehicular diurno.
La Carretera del Litoral es una vía estratégica que recorre gran parte de la costa salvadoreña, conectando importantes municipios y playas del país, y es clave para el transporte de personas y bienes, así como para el desarrollo del turismo en la zona.
Según las autoridades, estas labores forman parte de un esfuerzo continuo por mantener la carretera en condiciones óptimas, promoviendo un tránsito seguro y ágil para los usuarios, y contribuyendo al dinamismo económico de los municipios costeros.
Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las señales y mantener precaución durante el paso por las zonas donde se ejecutan las obras.
Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
Hombre muere tras caer de bus en Santa Elena
El paso vehicular se mantiene complicado sobre el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, debido al procesamiento de la escena donde una persona perdió la vida a tempranas horas de este miércoles.
Equipos de Cruz Roja Salalvadoreña atendieron el llamado tras el incidente, agentes municipales de Antiguo Cuscatlán también llegaron a la escena, sin embargo, el hombre ya había fallecido; por el momento las autoridades policiales trabajan en el lugar.
Según información preliminar, la víctima cayó de un autobús de la ruta 34 que se encontraba en movimiento. Se conoce que la persona viajaba en una de las puertas de la unidad cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades ya investigan el hecho para determinar responsabilidades. En la zona se reporta tráfico cargado en sentido hacia la Embajada de EEUU, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Rescatan a culebra masacuata atorada en el techo de una casa en San Martín
Comandos de Salvamento informó que un equipo de la base de San Martín atendió este martes el rescate de una culebra masacuata en la colonia San Martín, en el municipio de San Martín, San Salvador Este.
Según la institución, los socorristas llegaron al lugar tras recibir el aviso de los habitantes, quienes solicitaron apoyo para retirar al reptil de manera segura. El personal especializado realizó la captura sin incidentes.
La masacuata fue posteriormente trasladada y liberada en un punto seguro, lejos de zonas residenciales, para proteger tanto a la población como al propio animal.