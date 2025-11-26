Trabajos nocturnos de pavimentación avanzan en carretera del Litoral

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos en la Carretera del Litoral se mantienen en marcha. Las intervenciones se realizan durante la noche y madrugada para facilitar la conectividad y reducir el impacto en el tráfico vehicular diurno.

La Carretera del Litoral es una vía estratégica que recorre gran parte de la costa salvadoreña, conectando importantes municipios y playas del país, y es clave para el transporte de personas y bienes, así como para el desarrollo del turismo en la zona.

Según las autoridades, estas labores forman parte de un esfuerzo continuo por mantener la carretera en condiciones óptimas, promoviendo un tránsito seguro y ágil para los usuarios, y contribuyendo al dinamismo económico de los municipios costeros.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las señales y mantener precaución durante el paso por las zonas donde se ejecutan las obras.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...