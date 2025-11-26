Principal
Aumentan beneficio temporal para que salvadoreños en el exterior ingresen bienes sin pagar impuestos
La Asamblea Legislativa aprobó este martes 25 de noviembre de 2025 un decreto transitorio que incrementa a $3,000 dólares el límite de bienes que los salvadoreños residentes en el exterior podrán ingresar al país sin pago de impuestos durante la temporada de fin de año. La medida fue anunciada por el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, quien confirmó la aprobación durante la #plenaria85.
Según detalló Castro, las disposiciones estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026 y están orientadas a beneficiar a los salvadoreños que regresan al país para compartir las festividades con sus familias. El decreto facilita el ingreso de bienes nuevos adquiridos en el extranjero dentro del monto establecido.
Este tipo de medidas ya había sido implementado en años anteriores para viajeros y visitantes durante la temporada navideña, permitiendo el ingreso de productos hasta por $3,000 dólares sin tributos. Sin embargo, la aprobación de esta plenaria incorpora explícitamente a los hermanos de la diáspora dentro del beneficio temporal.
El beneficio entrará en vigor la próxima semana, cuando miles de salvadoreños comiencen a arribar al país para las celebraciones de fin de año.
Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
Hombre muere tras caer de bus en Santa Elena
El paso vehicular se mantiene complicado sobre el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, debido al procesamiento de la escena donde una persona perdió la vida a tempranas horas de este miércoles.
Equipos de Cruz Roja Salalvadoreña atendieron el llamado tras el incidente, agentes municipales de Antiguo Cuscatlán también llegaron a la escena, sin embargo, el hombre ya había fallecido; por el momento las autoridades policiales trabajan en el lugar.
Según información preliminar, la víctima cayó de un autobús de la ruta 34 que se encontraba en movimiento. Se conoce que la persona viajaba en una de las puertas de la unidad cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades ya investigan el hecho para determinar responsabilidades. En la zona se reporta tráfico cargado en sentido hacia la Embajada de EEUU, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Rescatan a culebra masacuata atorada en el techo de una casa en San Martín
Comandos de Salvamento informó que un equipo de la base de San Martín atendió este martes el rescate de una culebra masacuata en la colonia San Martín, en el municipio de San Martín, San Salvador Este.
Según la institución, los socorristas llegaron al lugar tras recibir el aviso de los habitantes, quienes solicitaron apoyo para retirar al reptil de manera segura. El personal especializado realizó la captura sin incidentes.
La masacuata fue posteriormente trasladada y liberada en un punto seguro, lejos de zonas residenciales, para proteger tanto a la población como al propio animal.