Aumentan beneficio temporal para que salvadoreños en el exterior ingresen bienes sin pagar impuestos

La Asamblea Legislativa aprobó este martes 25 de noviembre de 2025 un decreto transitorio que incrementa a $3,000 dólares el límite de bienes que los salvadoreños residentes en el exterior podrán ingresar al país sin pago de impuestos durante la temporada de fin de año. La medida fue anunciada por el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, quien confirmó la aprobación durante la #plenaria85.

Según detalló Castro, las disposiciones estarán vigentes del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026 y están orientadas a beneficiar a los salvadoreños que regresan al país para compartir las festividades con sus familias. El decreto facilita el ingreso de bienes nuevos adquiridos en el extranjero dentro del monto establecido.

Este tipo de medidas ya había sido implementado en años anteriores para viajeros y visitantes durante la temporada navideña, permitiendo el ingreso de productos hasta por $3,000 dólares sin tributos. Sin embargo, la aprobación de esta plenaria incorpora explícitamente a los hermanos de la diáspora dentro del beneficio temporal.

El beneficio entrará en vigor la próxima semana, cuando miles de salvadoreños comiencen a arribar al país para las celebraciones de fin de año.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...