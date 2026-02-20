Principal
Gobierno crea entidad para agilizar la conciliación de propiedad intelectual
El Centro Nacional de Registros (CNR), a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), presentó el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de Propiedad Intelectual (CEMCAPI), el cual nace con el objetivo de agilizar y dinamizar el clima de negocios en el país.
Las autoridades explicaron que este proyecto fue desarrollado en colaboración estratégica con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para descongestionar el sistema judicial y ofrecer a los usuarios una alternativa rápida, económica y especializada para resolver conflictos sobre marcas, patentes y derechos de autor.
El nuevo mecanismo abarca controversias contractuales y extracontractuales en materia de signos distintivos, patentes y derechos conexos, y se fundamenta en los artículos 6 y 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, promoviendo el acceso a la justicia mediante vías alternas como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
«La implementación del servicio no es una promesa, es una realidad probada. Desde agosto de 2025, el ISPI ejecutó un plan piloto con resultados contundentes», subraya el CNR a través de un comunicado de prensa.
En este sentido, detalla que, en controversias sobre Derechos de Autor (tarifas entre Entidades de Gestión Colectiva y usuarios), se alcanzó un 100 % de acuerdos satisfactorios.
Mientras tanto, en procesos de oposición de signos distintivos (marcas), se lograron resolver conflictos complejos, evitando prolongados trámites administrativos.
El evento de lanzamiento del CEMCAPI contó con la presencia y participación de funcionarios del Centro Nacional de Registros; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), firmas legales especializadas y representantes de la OMPI.
«Con este nuevo Centro de Mediación no solo estamos descongestionando los tribunales civiles y mercantiles, sino que también enviamos un mensaje claro a innovadores, artistas y empresarios: en El Salvador sus derechos se protegen de manera eficiente, marcando con esta iniciativa un antes y un después en la seguridad jurídica de los creativos y empresarios salvadoreños», reitera la comunicación oficial.
Añade que lo que antes tardaba años en resolverse en un juicio, hoy busca una solución mediante el diálogo especializado, reduciendo significativamente los tiempos y costos para los usuarios
Este proyecto cuenta con un grupo de 25 servidores públicos del ISPI, quienes han sido capacitados rigurosamente para fungir como mediadores, garantizando imparcialidad y especialización técnica.
Internacionales -deportes
El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS
Dos días antes del inicio de la liga norteamericana (MLS), el Columbus Crew anunció el jueves la contratación del exinternacional portugués André Gomes.
El volante, de 32 años, se incorpora libre a la franquicia de Ohio tras desvincularse del Lille, con el que apenas tenía minutos en el actual campeonato francés.
Su contrato con Columbus, campeón de la MLS en 2020 y 2023, se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para alargarlo toda la campaña 2027-2028.
«André es un jugador que posee unas habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas al más alto nivel del fútbol europeo», resaltó Issa Tall, mánager general de Columbus Crew, en el anuncio.
«La experiencia, el liderazgo y la profesionalidad de André reforzarán nuestro mediocampo y tendrán un impacto en toda nuestra plantilla», auguró.
Columbus, cuya mayor figura es el punta uruguayo Diego Rossi, trata de recuperar el protagonismo perdido tras la marcha del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, gran artífice del título ganado en 2023.
Tras una decepcionante segunda etapa en Lille, Gomes intentará aportar la experiencia acumulada en una carrera en la que también transitó por el Benfica, Valencia, Barcelona y Everton.
Con la selección portuguesa disputó 29 partidos y fue parte del plantel campeón de la Eurocopa de 2016.
Internacionales
FAO y WFP se suman a la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.
Principal
Arrestan a conductores que protagonizaron una pelea en San Marcos
Durante la noche del jueves, agentes de la Policía nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, quienes protagonizaron una pelea en la vía pública en San Marcos, San Salvador Sur.
Los detenidos fueron identificados como Mario Saúl Sandoval Pérez, de 54 años, conductor de un bus de la ruta A y Werner Vladimir Interiano Alarcón, de 48 años, conductor de un camión.
«Ambos fueron captados en un video mientras peleaban luego de disputarse la vía en la calle principal Alfonso Alballero, de San Marcos», escribió la PNC en su cuenta de X.
La Policía informó que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.