FAES abastece de agua a comunidades de La Unión

La Fuerza Armada de El Salvador informó que, como parte de su compromiso con el bienestar de la población y en respuesta a las necesidades de los salvadoreños, personal de la Marina Nacional realizó el transporte de 2,000 galones de agua potable hacia la comunidad de Isla Perico, en La Unión Sur.

La acción humanitaria tuvo como objetivo garantizar el acceso al agua potable para las familias de la zona, una comunidad que enfrenta limitaciones en el abastecimiento del recurso. El traslado se efectuó por vía marítima, como parte de las labores de apoyo que la institución realiza en coordinación con otras entidades del Estado.

Autoridades destacaron que este tipo de operaciones forman parte del rol social de la Fuerza Armada, orientado a brindar asistencia directa a las comunidades más vulnerables, especialmente en áreas de difícil acceso.

