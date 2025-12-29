Principal
FAES abastece de agua a comunidades de La Unión
La Fuerza Armada de El Salvador informó que, como parte de su compromiso con el bienestar de la población y en respuesta a las necesidades de los salvadoreños, personal de la Marina Nacional realizó el transporte de 2,000 galones de agua potable hacia la comunidad de Isla Perico, en La Unión Sur.
La acción humanitaria tuvo como objetivo garantizar el acceso al agua potable para las familias de la zona, una comunidad que enfrenta limitaciones en el abastecimiento del recurso. El traslado se efectuó por vía marítima, como parte de las labores de apoyo que la institución realiza en coordinación con otras entidades del Estado.
Autoridades destacaron que este tipo de operaciones forman parte del rol social de la Fuerza Armada, orientado a brindar asistencia directa a las comunidades más vulnerables, especialmente en áreas de difícil acceso.
Principal
Trágico accidente cobra la vida de salvadoreño que visitaba el país por las fiestas de Fin de Año
Numan Carrillo llegó a El Salvador con la intención de pasar las fiestas de Navidad y despedir el año junto a sus seres queridos, pero un trágico accidente le arrebató la vida.
El hecho ocurrió en el cantón Hato Los Reyes, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, donde Carrillo perdió la vida tras verse involucrado en un percance vial.
Carrillo era residente en Estados Unidos y, como muchos salvadoreños en el exterior, mantenía un fuerte vínculo con sus raíces, por lo que aprovechaba cada oportunidad para regresar al país y compartir con su familia.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento respectivo para esclarecer las circunstancias del accidente.
Principal
Una persona fallecida y dos lesionadas tras fuerte accidente en Usulután
Un hombre falleció y dos personas más resultaron lesionadas la noche del domingo en un accidente de tránsito ocurrido sobre la calle que conduce a Puerto Parada, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue auxiliada en el lugar y trasladada a un centro médico por personal de Comandos de Salvamento; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.
Las otras dos personas involucradas resultaron con heridas y recibieron atención médica.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento respectivo para determinar las causas del percance.
Internacionales
Techo de centro comercial colapsa por fuertes lluvias en Sudáfrica
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.