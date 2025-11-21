Esperan superar el millón de visitantes en el Carnaval de San Miguel

El Ministerio de Turismo espera superar el millón de visitantes para el Carnaval de San Miguel que se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre, dijo la titular de esa cartera de Estado, Morena Valdez.

“El Carnaval de San Miguel es una de las tradiciones que más atrae visitantes, según las estadísticas, atrae aproximadamente un millón de visitantes…estamos apostándole a este tipo de turismo a través de eventos que hacen una gran derrama económica…este año estoy segura que vamos a superar esa cifra, por la seguridad”, dijo la ministra de Turismo, en conferencia de prensa, en la que varios funcionarios brindaron detalles para el evento.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que han planificado el despliegue de más de 2,400 policías de diferentes unidades, uniformados y no uniformados para garantizar la seguridad del Carnaval.

El ministro de la Defensa, René Merino, añadió que en temas de seguridad, “se ha dispuesto 3,000 efectivos los cuales en una coordinación planificada, que hemos venido realizando en este caso con la Policía Nacional Civil, hemos reforzado cada uno de los puntos que se ha seleccionado para garantizar la seguridad a la población de tal manera que nos garantice a nosotros que esa actividad va a ser de manera segura”.

Aseguró que en todos los lugares, calles, cuadras que se realizará el Carnaval como la Alameda Roosevelt, la 2ª avenida hasta llegar al parque Guzmán habrá un dispositivo «robusto» de seguridad.

“Se dispone de tres aeronaves, tres helicópteros, estacionados en la Tercera Brigada de Infantería para apoyar en cualquier situación que requiera de estos medios, estaremos apoyando en 12 puntos de control vehicular, contaremos con el equipo de caninos para las diferentes actividades que garanticen esa seguridad, tanto en el Estadio Charlaix, como en el parque Guzmán”.

René Merino, ministro de la Defensa.

Dijo además que el hospital regional de San Miguel estará disponible ante una emergencia para reforzar la planificación que ha hecho Protección Civil, “no solamente estamos enfocados en la seguridad contra la delincuencia, sino también en garantizarle la salud y hacer de esa actividad algo inolvidable para el pueblo salvadoreño. Estaremos apoyando con el sistema de sanidad militar uniéndonos a Protección Civil”, dijo el ministro de la Defensa.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, manifestó que se han enfocado en acciones relacionadas a la atención pre hospitalaria, primeros auxilios en diferentes tramos que incluya el desarrollo del carnaval; brigadas de inspección para verificar las conexiones eléctricas, tarimas, ventas de comida, manipulación de cilindros de gas y establecer ambulancias en puntos estratégicos, equipos de búsqueda y rescate listos para apoyar también cualquier situación.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez detalló las fechas claves e importantes en el marco del desarrollo del carnaval de San Miguel:

Este jueves 20 de noviembre se desarrollará el festival mariano,

El 21 de noviembre será la procesión de la Virgen de la Paz,

El sábado 22 de noviembre será la coronación de la Reina del Carnaval de San Miguel,

El jueves 27 de noviembre es el carnavalito internacional,

El sábado 29 de noviembre es el desfile de las carrozas y es el carnaval.

“Es el día donde asisten la mayor cantidad de personas y donde tenemos que incluso redoblar los esfuerzos para poder garantizar la seguridad de todos los asistentes y también el tránsito vehicular, porque hay personas que van a trasladarse desde La Unión hacia San Miguel o de San Salvador a San Miguel o a diferentes destinos, no todas las personas van al carnaval, pero siempre va a haber movilidad para las personas que vayan hacia otro destino, para esto hemos destinado más de 150 gestores e inspectores de tránsito que van a estar en diferentes puntos”.

Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas.

También activarán 15 cámaras de video vigilancia «presentes en el evento» para monitorear en cordinación con la Policía, cinco pantallas de mensajes variables para anunciar cualquier eventualidad que se esté dando con el tránsito, además de pantallas verticales en la carretera Panamericana y la carretera del Litoral, dijo Rodríguez.

El titular de Obras Públicas dijo también que «el año pasado no estaba habilitado el bypass de San Miguel, para este año, todos los migueleños las personas que viven al oriente el país van a tener una ruta alterna, la cual es el bypass, si alguien no quiere entrar al bypass de San Miguel pues fácilmente puede irse a través de esta nueva autopista que sin duda va a aliviar parte de la carga vehicular para ese día».

El tradicional Carnaval de San Miguel se desarrollará el sábado 29 de noviembre y se celebra en las fiestas patronales de la Perla de Oriente, en honor a la Virgen Reina de la Paz, también patrona de El Salvador.

