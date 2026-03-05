En último año, la Policía incorporó a 720 agentes a labores de seguridad pública

Bajo el objetivo de continuar siendo la mejor Corporación policial del continente, la Policía Nacional Civil (PNC) sigue preparando a nuevos agentes para fortalecer las labores de seguridad pública para ejecutar labores del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

En dicha sintonía, las autoridades de la Corporación policial graduaron, en todo el 2025, a 720 agentes pertenecientes a tres promociones, quienes de inmediato fueron incorporados a diferentes labores de seguridad.

El 10 de enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado por mandos de la Policía y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), juramentó y desplegó a 248 nuevos agentes.

Los agentes acababan de finalizar su fase de prácticas en las cuales se incorporaron a planes de seguridad en diferentes divisiones y unidades policiales. Además, se sumaron a dispositivos en zonas como reparto La Campanera, colonia 10 de Octubre y acciones operativas durante las festividades de fin de año.

«Luego de 5 años y haber ganado una guerra contra el principal enemigo de la sociedad, nuestra Policía se ha convertido en la mejor del continente americano, esto queridos jóvenes debe de comprometerlos a brindar un servicio de la mejor calidad», dijo el funcionario.

La Promoción 133 de la ANSP estaba conformada por 131 mujeres y 117 hombres, para un total de 248 nuevos agentes de policía. A este grupo se sumó el ascenso de cuatro oficiales a la categoría de subinspector.

En mayo, las autoridades juramentaron a la promoción 134 del nivel Básico, integrada por 144 hombres y 107 mujeres. En el acto, también se acreditó a cinco subinspectores.

«Como ministerio de Justicia y Seguridad, como dirección de Policía, este tipo de eventos nos enorgullecen y nos alegran, porque estamos incorporando a 251 nuevos jóvenes a esta carrera noble y heroica de ser policía. Para nosotros es una oportunidad donde celebramos que nuevas generaciones de salvadoreños están ingresando a la mejor Policía del continente americano, la Policía Nacional de El Salvador», indicó Villatoro.

En su discurso, el ministro de Seguridad destacó las grandes transformaciones que ha tenido el país y los cambios en la institución policial. Pidió a los nuevos agentes convertirse en la esperanza para los ciudadanos en las comunidades.

Otros 221 nuevos policías se sumaron a tareas de seguridad en el país desde el 17 de noviembre, con la graduación de la Promoción 135 de la ANSP.

«Ustedes son una nueva generación que vienen a una policía que ya no es la misma de la década de los noventa. Tienen que entender que el nuevo servicio policial pasa por la empatía hacia los salvadoreños, por no defraudar a estos millones de salvadoreños que como el mismo presidente Nayib Bukele reconoce, muchos de ellos solo tienen a Dios y a ustedes», aseguró Villatoro.

El nuevo grupo de policías estaba conformado por 183 hombres y 38 mujeres que fueron formados para tareas de seguridad pública y otros en áreas de investigación y análisis.

El 11 de diciembre se celebró el ascenso de 1,380 nuevos cabos que efectúan labores de mando a nivel nacional. De acuerdo con el ministro Villatoro, este proceso es parte de la estrategia de dignificación que impulsa el presidente Bukele al interior de la institución.

Los 1,380 cabos fueron llamados a conectar con la comunidad. «Hoy es un buen momento para renovar el compromiso del presidente Bukele y mi persona con ustedes. No tenemos que fallarle al país y a nuestras comunidades, ahora el país nos pertenece y los invito a que día con día den gracias a Dios por el país que tenemos y que hagamos las acciones necesarias para cuidar, sostener y defender lo que ahora tenemos», dijo Villatoro.

