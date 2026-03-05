Principal
En último año, la Policía incorporó a 720 agentes a labores de seguridad pública
Bajo el objetivo de continuar siendo la mejor Corporación policial del continente, la Policía Nacional Civil (PNC) sigue preparando a nuevos agentes para fortalecer las labores de seguridad pública para ejecutar labores del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
En dicha sintonía, las autoridades de la Corporación policial graduaron, en todo el 2025, a 720 agentes pertenecientes a tres promociones, quienes de inmediato fueron incorporados a diferentes labores de seguridad.
El 10 de enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado por mandos de la Policía y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), juramentó y desplegó a 248 nuevos agentes.
Los agentes acababan de finalizar su fase de prácticas en las cuales se incorporaron a planes de seguridad en diferentes divisiones y unidades policiales. Además, se sumaron a dispositivos en zonas como reparto La Campanera, colonia 10 de Octubre y acciones operativas durante las festividades de fin de año.
«Luego de 5 años y haber ganado una guerra contra el principal enemigo de la sociedad, nuestra Policía se ha convertido en la mejor del continente americano, esto queridos jóvenes debe de comprometerlos a brindar un servicio de la mejor calidad», dijo el funcionario.
La Promoción 133 de la ANSP estaba conformada por 131 mujeres y 117 hombres, para un total de 248 nuevos agentes de policía. A este grupo se sumó el ascenso de cuatro oficiales a la categoría de subinspector.
En mayo, las autoridades juramentaron a la promoción 134 del nivel Básico, integrada por 144 hombres y 107 mujeres. En el acto, también se acreditó a cinco subinspectores.
«Como ministerio de Justicia y Seguridad, como dirección de Policía, este tipo de eventos nos enorgullecen y nos alegran, porque estamos incorporando a 251 nuevos jóvenes a esta carrera noble y heroica de ser policía. Para nosotros es una oportunidad donde celebramos que nuevas generaciones de salvadoreños están ingresando a la mejor Policía del continente americano, la Policía Nacional de El Salvador», indicó Villatoro.
En su discurso, el ministro de Seguridad destacó las grandes transformaciones que ha tenido el país y los cambios en la institución policial. Pidió a los nuevos agentes convertirse en la esperanza para los ciudadanos en las comunidades.
Otros 221 nuevos policías se sumaron a tareas de seguridad en el país desde el 17 de noviembre, con la graduación de la Promoción 135 de la ANSP.
«Ustedes son una nueva generación que vienen a una policía que ya no es la misma de la década de los noventa. Tienen que entender que el nuevo servicio policial pasa por la empatía hacia los salvadoreños, por no defraudar a estos millones de salvadoreños que como el mismo presidente Nayib Bukele reconoce, muchos de ellos solo tienen a Dios y a ustedes», aseguró Villatoro.
El nuevo grupo de policías estaba conformado por 183 hombres y 38 mujeres que fueron formados para tareas de seguridad pública y otros en áreas de investigación y análisis.
El 11 de diciembre se celebró el ascenso de 1,380 nuevos cabos que efectúan labores de mando a nivel nacional. De acuerdo con el ministro Villatoro, este proceso es parte de la estrategia de dignificación que impulsa el presidente Bukele al interior de la institución.
Los 1,380 cabos fueron llamados a conectar con la comunidad. «Hoy es un buen momento para renovar el compromiso del presidente Bukele y mi persona con ustedes. No tenemos que fallarle al país y a nuestras comunidades, ahora el país nos pertenece y los invito a que día con día den gracias a Dios por el país que tenemos y que hagamos las acciones necesarias para cuidar, sostener y defender lo que ahora tenemos», dijo Villatoro.
Un submarino de EE. UU. hunde un buque de guerra iraní en océano Índico
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el Pentágono en el quinto día de una guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.
Después de incendiar la región con ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán golpeó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando se dirigía a Turquía.
Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos en los primeros días de la guerra, pero este miércoles las cotizaciones se estabilizaron.
Desde la II Guerra Mundial
El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la II Guerra Mundial.
Solo el martes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el ataque y destrucción de 17 buques a manos de las fuerzas navales norteamericanas.
En tanto, las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.
Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).
Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.
Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano.
El jefe del Pentágono consideró este miércoles que China y Rusia fueron factores irrelevantes en la decisión de Estados Unidos de emprender una guerra contra Irán.
«No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos», declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que añadió que Estados Unidos solo quería acabar con «las ambiciones nucleares de Irán».
Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú tiene estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, avisaron al comienzo del conflicto que ningún barco debía entrar en el Estrecho de Ormuz, el cual da entrada al golfo Pérsico. Este miércoles, reivindicaron que esa vía está «bajo control total de la marina de la república islámica».
En este estratégico paso, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, el tráfico de petroleros cayó un 90 % en una semana, indicó el miércoles la empresa de análisis Kpler.
Por otra parte, Israel también prosigue su ofensiva en Líbano, bombardeó el sector del palacio presidencial cerca de Beirut y otras áreas al sur de la capital.
El ejército también lanzó operaciones terrestres y se adentró en varios pueblos del sur del país, que dieron lugar a combates «directos» entre milicianos de Hezbolá y soldados israelíes en Jiam.
Construexpo reafirma el liderazgo regional de El Salvador
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) inauguró ayer la vigésima edición de Construexpo, la feria especializada más importante del sector construcción en la región donde compradores y visitantes exploran las últimas tendencias en materiales, tecnología, decoración, maquinaria y soluciones habitacionales.
La Construexpo 2026, denominada «Construyendo los pilares del progreso» también promueve oportunidades de negocio en nuevos mercados y la actualización de las últimas tendencias del sector.
Esta feria reúne a más de 160 expositores especializados de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y China.
Asimismo, se proyecta la asistencia de más de 5,000 visitantes de más de 10 países, quienes podrán acceder a lanzamientos, demostraciones de equipos y ofertas exclusivas de proyectos habitacionales de empresas desarrolladoras líderes, constructoras y un portafolio de soluciones crediticias de los principales bancos del país.
Además, este jueves y mañana viernes se contará con un programa especial de conferencias técnicas, talleres y charlas, en donde expertos del sector compartirán tendencias, innovación y soluciones en construcción, maquinaria, materiales y vivienda.
«Tenemos altas expectativas que esta Construexpo, la feria más importante de nuestro país y de la región centroamericana, organizada por Casalco, continuará siendo un referente en nuestro país y en toda la región, y que será una nueva oportunidad de lograr importantes negocios, de ingresar en nuevos mercados y de actualizar las tendencias del sector», afirmó José Velásquez, presidente de la gremial.
De acuerdo con cifras de Casalco, la industria está en su momento más pujante, debido a que registró cifras de crecimiento del 26.16 % al tercer trimestre de 2025, lo cual significó una inversión acumulada de $2,186 millones, con proyecciones históricas de inversión de entre $2,900 y $3,000 millones al cierre del año.
La industria, junto al sector inmobiliario, aporta alrededor del 16 % del producto interno bruto (PIB) del país y genera unos 167,000 empleos, entre directos e indirectos.
«Nuestro trabajo se mide en empleo, inversión y progreso convirtiéndonos en el principal motor de la economía de El Salvador. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando: la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía y juntos impulsamos el progreso», sostuvo Velásquez.
De acuerdo con Velásquez, lo anterior se traduce en un beneficio directo para los salvadoreños, por lo cual es vital el diálogo y el entendimiento permanente intersectorial con las distintas carteras e instituciones del Estado, entidades autónomas y gobiernos municipales.
«Nuestras empresas nacionales han demostrado, una vez más, que cuentan con la capacidad de poder ejecutar todo tipo de proyectos, tomando retos cada día mayores, considerando tiempos reducidos para la magnitud de los proyectos que se deben realizar, los cuales se han concluido satisfactoriamente en tiempo y calidad; por tal razón, como gremial seguiremos proponiendo instancias de diálogo que nos lleven a que la mayor parte de las obras sean realizadas por nuestras empresas», agregó el presidente de Casalco.
RNPN prevé cubrir con el preenrolamiento al 60 % de jóvenes en institutos
El Registro Nacional de la Personas Naturales (RNPN) pretende abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil que cumplirá 18 años antes del 28 de febrero de 2027, día de las elecciones generales, para que tramiten su Documento Único de Identidad (DUI) por primera vez, informó el director ejecutivo y registrador nacional, Fernando Velasco.
Detalló que para ello se llevarán a cabo 290 jornadas en diferentes centros de estudio a escala nacional, atendiendo a unos 10,000 jóvenes.
«Vamos a realizar alrededor de 290 jornadas en diferentes centros estudiantiles con los cuales pretendemos abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil, para facilitarle este trámite anticipado, cumpliendo con la misión de nuestra institución para acercar los servicios a la ciudadanía», dijo Velasco en entrevista a Radio Corporación FM.
Enfatizó que dicho preenrolamiento es un trámite anticipado para solicitar el DUI, y que aplica para jóvenes que van a cumplir 18 años entre el 1 de septiembre hasta el 27 de febrero de 2027.
«Si los jóvenes hacen este proceso van a tener su documento; podrán ir al duicentro que decidan el día de su cumpleaños solo a retirar el DUI. Tienen hasta el 31 de agosto», indicó el funcionario.
Según la calendarización, las instituciones educativas que el RNPN visitará hoy son el Centro Escolar INSA, en Santa Ana Centro; los institutos nacionales General Francisco Menéndez, en San Salvador Centro; instituto de Usulután, Usulután Este; 14 de Julio de 1875, en Morazán Sur; y José Simeón Cañas, La Paz Este.
Jueves y viernes se movilizará a los institutos nacionales del Cantón Lourdes, en La Libertad Oeste; de Izalco, Sonsonate Este; Francisco Gavidia, San Miguel Centro; e instituto Santiago de María, Usulután Norte.
Esos mismos dos días, en San Salvador Centro se realizará preenrolamiento en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en el Instituto Nacional General Manuel José Arce.
Mientras que en Santa Ana Este el RNPN estará en el Instituto Nacional de El Congo; y en Santa Ana Norte en el Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente.
Velasco reiteró que este trámite es gratuito y que los jóvenes de los centros educativos solo deben de mostrar el carné de escuela, pasaporte u otro documento con el que se puedan identificar.
«Hemos eliminado la presentación de la partida de nacimiento en el trámite por primera vez; gracias a la modernización que ha tenido el RNPN contamos con un registro central. Si el joven se presenta a cualquiera de los duicentros, a escala nacional, tiene que ser acompañado por sus padres», explicó Velasco.