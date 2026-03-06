Principal
Condenan hasta con 178 años de cárcel a red transnacional de traficantes de personas
Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
La OPS ofrece curso para prevenir la obesidad y las Enfermedades No Transmisibles
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció el curso virtual de autoaprendizaje sobre políticas regulatorias para prevenir la obesidad y las Enfermedades No Transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación.
«Aborda etiquetado frontal, impuestos a bebidas azucaradas, regulación escolar y gestión de conflictos de interés», detalló la organización.
La OPS impulsa este curso debido a la influencia de industrias que promueven alimentos poco saludables que contribuyen al incremento de la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Por ello, la finalidad del curso es fortalecer la capacidad de los participantes para diseñar y promover políticas regulatorias de nutrición efectivas que reduzcan la demanda y la oferta de productos procesados y ultraprocesados.
El curso está dirigido a formuladores de políticas, profesionales de la salud pública, representantes de organizaciones de la sociedad civil, personal de la OPS, funcionarios nacionales y subregionales, defensores de salud pública e investigadores.
El curso es de autoprendizaje con una duración prevista para 10 horas, es gratuito y no tiene plazos de finalización.
Los interesados en recibir la formación pueden ingresar al enlace: https://campus.paho.org/es/curso/politicas-regulatorias-obesidad.
Jetset
Cineasta neozelandés Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Festival de Cannes
«Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera», comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.
El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director.
Allí se proyectaron en exclusiva – siete meses antes de su estreno – las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.
La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al «director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza».
El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe «claramente un antes y un después de Peter Jackson».
Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie.
Ese fallecimiento «cambió mi camino creativo», explicó en un video.
La ESIT invita a aprender en código legible
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) invita a los interesados a aprender a escribir en código legible, simple y mantenible mediante el curso Clean Code.
Con este curso se aprenderá la aplicación de buenas prácticas que optimizan la colaboración y facilitan el desarrollo de soluciones digitales, explicó la ESIT sobre el curso.
La capacitación es en un nivel básico y tendrá una duración de 20 horas impartidó en modalidad virtual y en formato asincrónico, para que los estudiantes puedan recibir las clases en el momento que tengan disponibilidad de tiempo.
El curso es completamente gratuito y las personas interesadas se deben inscribir a través de la página www.esit.gob.sv.
La ESIT pone a tu disposición programas educativos virtuales, asincrónicos y gratuitos, enfocados en preparar a los profesionales con las capacidades requeridas para una carrera destacada en el mundo digital.
A parte del Clean Code, también ofrece el curso de Redes Lógicas, el curso Introductorio de habilidades para la inclusión digital, Fundamentos de ciberseguridad, de big data, DNS, Gobernanza en el entorno digital, Gestión de la nube, entre otros.