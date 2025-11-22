Ella era Digna, quien falleció tras ser embestida por un automovilista en Chinameca

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un conductor que arrolló a un hombre y luego se dio a la fuga, la noche del viernes, en el departamento de La Libertad.

Se trata de Carlos Alberto Reyes Méndez, de 40 años de edad, quien fue aprehendido rápidamente por las autoridades.

El suceso se registró sobre el kilómetro 17 y medio de la calle que conduce hacia el Boquerón, en el distrito de Santa Tecla, del municipio de La Libertad Sur.

“Méndez es el responsable de atropellar a un hombre, quien falleció en el lugar. Después de cometer el hecho huyó, pero fue localizado por uno de nuestros equipos”, detalló la PNC.

Autoridades agregaron que Méndez será remitido en los próximos días y responderá por el cargo de H. culposo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...