El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado

WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.

La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.

“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.

Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa

Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:

● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.

● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.

● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.

● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.

● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.

● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.

● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.

Una invitación a construir organizaciones más fuertes

También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.

Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.

Compromiso continuo con El Salvador y la Región

Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.

Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.

