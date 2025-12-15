Principal
El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado
El Salvador alcanzó su mejor calificación histórica en el Índice Mundial de Crimen Organizado, posicionándose como el país menos expuesto al crimen organizado transnacional en la región, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
Este reporte es desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega. La herramienta se lanzó en el 2021 y se han publicado tres índices mundiales desde entonces.
En el Índice Mundial de Crimen Organizado, El Salvador ocupa la posición número 77, una mejora sustancial con respecto al 2023, cuando se ubicaba en el puesto 52. Este índice ordena a los países del peor al mejor desempeño, por lo que avanzar hacia números más altos en la clasificación indica una mejora.
El Salvador ha logrado un avance significativo en este ranking mundial, escalando 25 posiciones. Este resultado refleja una tendencia sostenida de mejora, ya que en 2021 se encontraba entre los países con menor calificación, ocupando el puesto 46. Estos avances están estrechamente vinculados a las medidas de seguridad implementadas desde el 2022, que han marcado un antes y un después en la percepción internacional del país.
El informe de estos expertos sobre El Salvador en el 2025 muestra mejoras significativas en el combate a la extorsión, las pandillas, el contrabando y el comercio ilícito, las redes criminales y los crímenes relacionados con la flora y la fauna, entre otros aspectos.
“La ofensiva estatal contra el crimen organizado ha reducido significativamente el control de las pandillas en los barrios, lo que ha provocado una disminución en los casos de extorsión. Muchos negocios ya no incluyen los pagos de extorsión en sus costos operativos, y el sector del transporte reporta ahorros significativos gracias a la reducción de las demandas de extorsión de las pandillas”, dice el documento.
“El comercio ilícito de productos de tabaco ha servido durante mucho tiempo como una fuente de ingresos para las pandillas. En particular, se sabe que la MS-13 utiliza cigarrillos ilícitos para financiar sus actividades, a veces obligando a individuos a participar en el contrabando y la venta de cigarrillos ilícitos si no pueden pagar las extorsiones. Según informes, la represión al crimen organizado ha disminuido la participación de las pandillas en el contrabando de cigarrillos, trasladando sus operaciones a Guatemala y Honduras”, añaden los expertos.
Entre otros detalles, el reporte sobre El Salvador también menciona que las actividades de comercio de cannabis y otras drogas “se han visto gravemente afectadas por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, que han debilitado la operatividad de estas pandillas”.
Empresarial
WTW El Salvador comparte una visión innovadora para fortalecer la resiliencia empresarial en la ASI Innovation Week
WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.
La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.
“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.
Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa
Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:
● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.
● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.
● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.
● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.
● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.
● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.
● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.
Una invitación a construir organizaciones más fuertes
También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.
Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.
Compromiso continuo con El Salvador y la Región
Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.
Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.
Internacionales
Revelan vídeo impactante de terrorista atacando a personas en un parque de Sidney
En redes sociales circula un vídeo impactante que muestra el momento exacto del atentado terrorista en Bondi Beach, Sídney, Australia.
Diversos medios internacionales han compartido el vídeo que muestra al responsable del atentado disparando contra asistentes a una festividad judía.
Además, atacó a civiles que se encontraban auxiliando a los que resultaron lesionados tras el ataque.
Este material videográfico ahora forma parte de la investigación que autoridades australianas desarrollan bajo la hipótesis de terrorismo y que ha generado conmoción mundial por la crudeza de las escenas registradas
Principal
Capturan a una mujer y un hombre tras accidentarse por conducir ebrios
Una mujer y un hombre fueron capturados tras sufrir siniestros viales por conducir ebrios, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Óscar Humberto Castro, quien se trasladaba en su motocicleta y chocó contra un poste. Su antidoping arrojó un resultado de 181 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
El suceso ocurrió sobre el redondel Santa María, del cantón Cantarrana, en el municipio de Santa Ana Centro.
Mientras que Jaqueline Lissethe Velásquez Ramos ocasionó un accidente de tránsito sobre la carretera antigua Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, del municipio de Cuscatlán Sur.
El análisis arrojó un resultado 156 mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
“Serán remitidos para que enfrenten el debido proceso por el delito de conducción peligrosa”, detalló la PNC.