WTW El Salvador comparte una visión innovadora para fortalecer la resiliencia empresarial en la ASI Innovation Week
WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.
La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.
“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.
Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa
Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:
● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.
● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.
● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.
● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.
● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.
● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.
● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.
Una invitación a construir organizaciones más fuertes
También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.
Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.
Compromiso continuo con El Salvador y la Región
Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.
Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.
SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el segundo sorteo de la promoción gana fácil
El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo el segundo sorteo de la 16.a edición de la promoción GANA FÁCIL, en el cual se conocieron a los felices ganadores de increíbles premios.
En esta ocasión se sortearon 233 premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.
Participar en esta gran promoción es muy sencillo, los socios y clientes reciben un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, se les asignan dos números electrónicos y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.
El sorteo contó con la presencia de la licenciada Marta Evelyn Rodriguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.
“Nos complace realizar este segundo sorteo y premiar la fidelidad de nuestros socios y clientes a través de esta promoción. Extendemos nuestras felicitaciones a los 233 afortunados ganadores de este sorteo. Invitamos a todos los salvadoreños a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, pues aún puedan participar en el tercer y último sorteo que se realizará el próximo 19 de diciembre”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO
Lotería Nacional de Beneficencia dedica sorteo a SITRALONB en conmemoración de su 46° aniversario
Lotería dedica el sorteo LOTRA #432 al 46° aniversario de SITRALONB (Sindicato de Trabajadores de la LNB), en reconocimiento a su trayectoria y aporte al fortalecimiento institucional.
Bajo el lema “Sindicato y administración, transformando la Institución”, este sorteo conmemorativo resalta el trabajo conjunto que, durante los últimos años, ha permitido avanzar en modernización, estabilidad y crecimiento, siempre con el objetivo común de servir a las familias salvadoreñas.
Durante la transmisión, se destacó el compromiso de los trabajadores que integran SITRALONB y su rol en el desarrollo operativo y comercial de la institución. Los billetes conmemorativos circularon a nivel nacional, llevando este homenaje a todos los punto s de venta.
Lotería continúa fortaleciendo una relación basada en el respeto, la cooperación y el reconocimiento al trabajo del personal que hace posible la labor social de la institución.
Resultados del Sorteo LOTRA No 432:
Primer Premio: $ 175,000 – Billete No 18224 – No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete No 05361 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete No 29900 – Vendido
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe , quizás hoy sea el día en que la suerte te llegue . Comprá ya tus fracciones del Gordo Navideño, porque esta Navidad el próximo millonario podés ser vos.
La evolución hacia un ecosistema integral de energía solar
Después de más de 14 años liderando la generación de energía solar en El Salvador y la región, ENERSYS SOLAR da un paso decisivo en su evolución
corporativa con la creación de TRINERGY, un ecosistema que integra tres soluciones complementarias: ENERSYS, AMPER X y EVM.
Lo que comenzó como una empresa especializada en proyectos fotovoltaicos se ha transformado, con el tiempo, en un modelo integral que combina generación, almacenamiento y movilidad, consolidando a TRINERGY como una marca única que
responde a los retos energéticos del presente y del futuro.
“TRINERGY representa la evolución natural de nuestro crecimiento. De ENERSYS nace una visión más amplia, que incorpora el almacenamiento inteligente y la movilidad sostenible, para ofrecer soluciones que impulsan el desarrollo y la competitividad de las empresas. En TRINERGY creemos que la sostenibilidad también es rentable: su ahorro es nuestro negocio”, afirmó Oscar Funes, Presidente de TRINERGYU
Un ecosistema con impacto real
El ecosistema TRINERGY refleja más de $200 millones de inversión en proyectos, 1.6 millones de MWh de energía generada y más de 1 millón de toneladas de CO₂ reducidas. La empresa ha contribuido con más de 200 empleos directos y 400 indirectos, apoyandos ectores clave como la industria, transporte, educación y comercio.
Sus tres líneas de negocio fortalecen el modelo de eficiencia energética en todas sus etapas:
• ENERSYS: líder en generación solar, con más de 80 proyectos fotovoltaicos de
autoconsumo que reducen 72,000 toneladas de CO₂ anuales.
• AMPER X: soluciones de almacenamiento que aseguran continuidad energética y reducen
costos operativos.
• EVM: movilidad eléctrica para empresas, que transforma la logística industrial con menores emisiones y mayor eficiencia.
Energía que impulsa desarrollo
TRINERGY es más que la unión de tres empresas: es la evolución de una visión que busca que
las compañías sean más eficientes, rentables y sostenibles.
Su ecosistema contribuye al desarrollo de El Salvador al fomentar la transición energética, la independencia de los combustibles fósiles y la innovación tecnológica en el sector productivo.
TRINERGY nace en el momento justo y oportuno, en un contexto donde las iniciativas gubernamentales impulsan la adopción de energías limpias a través de leyes y beneficios accesibles para los usuarios finales. Estas medidas promueven un crecimiento sostenible