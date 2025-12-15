Revelan vídeo impactante de terrorista atacando a personas en un parque de Sidney

Después de ser uno de los escenarios con mayor flujo migratorio irregular, los encuentros en la frontera en el sector San Diego, Estados Unidos; con Tijuana, México, cayeron el 85 % en el año fiscal 2025 (del 1° de octubre de 2024 a septiembre de 2025), en comparación con el año fiscal anterior.

Aunque la cifra es drástica, la Patrulla Fronteriza de San Diego busca que las detenciones lleguen a cero.

Los registros indican que el año fiscal 2024 cerró con más de 324,000 detenciones, pero para el año fiscal 2025 el total se redujo a 49,000. La mayoría de arrestos son de migrantes de México, Guatemala, Colombia, Turquía y China.

En lo que va del año fiscal 2026, ha efectuado 2,000 aprehensiones.

Antes, los agentes detenían entre 500 a 1,000 migrantes al día, pero con las nuevas estrategias implementadas en la frontera, bajó a 30 personas por día.

En San Diego, la primera señal para detener la migración irregular es un muro fronterizo de 6 metros de altura, seguido de otra barrera similar de 9 metros de altura. El agente de la Patrulla Fronteriza del sector, Gerardo Gutiérrez, explicó que la doble infraestructura les ayuda a intervenir a tiempo los cruces irregulares.

Según las autoridades, un migrante se tarda entre cinco a 10 minutos en saltar el primer muro, pero su meta se complica con la segunda edificación, y con ello, la Patrulla Fronteriza puede intervenir de inmediato.

«Los muros nos proveen tiempo para responder a las incursiones ilegales y fueron construidos inicialmente para parar los vehículos, pero ahora es para disuadir los cruces irregulares de las personas. Brincar el muro es peligroso y no se debe hacer, solo hay una manera de entrar a Esta-dos Unidos y es a través de la vía legal», detalló Gutiérrez.

Además, son 2,000 agentes que vigilan día y noche los 90 kilómetros de muro correspondientes a esta zona, especialmente ahora que los traficantes operan con drones para ingresar a grupos de tres a 15 migrantes.

Para los próximos dos o tres años, la Patrulla Fronteriza planea contratar a 800 agentes adicionales para reforzar la guardia.

«Hemos detectado que los contrabandistas, los carteles y trata de personas, usan drones para vigilarnos y de esa manera enviar a los grupos para pasar donde no estamos nosotros. Pero aunque usen drones nosotros estamos al tanto, los vamos a detectar y los vamos a arrestar», afirmó Gutiérrez.

El agente aseguró que están un paso adelante de los traficantes, ya que utilizan tecnología de última generación. La agencia cuenta con cámaras infrarrojas y otras con Inteligencia Artificial que son capaces de analizar información, reconocer patrones y generar alertas. Agregado a esto, hay sensores por todas partes.

«Nuestra frontera está sellada para la migración irregular. La gente no debe de cruzar, la frontera está más protegida, no vale la pena que confíen en los criminales», aseguró.

Otras de sus estrategias son los patrullajes «espejo» en conjunto con las autoridades mexicanas. Las operaciones se llevan a cabo de manera simultánea en la mismas zonas de la frontera para disuadir la migración irregular, y si se comete un delito cualquiera de las dos autoridades pueden intervenir desde su lado.

«Las personas que cruzan a los migrantes de manera ilegal mienten, les dicen a los migrantes que la travesía será fácil, sencilla y que no habrá peligro, pero la realidad no es esa», advirtió Gutiérrez.

A criterio del oficial, los que más ganan con la entrada irregular a los Estados Unidos son los grupos criminales, ya que lo único que les importa es el dinero.

Si un migrante ingresa al territorio de manera irregular por primera vez se expone a una multa de $1,000 y a un año de prisión, pero si se trata de la segunda vez, la penalización llega a los $5,000 con castigo de hasta dos años de cárcel.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...