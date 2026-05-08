El Salvador expone en la ONU logros en políticas migratorias

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, estará en la Transmisión del Mando Presidencial de la República de Costa Rica, ceremonia que reunirá a delegaciones oficiales de alto nivel, jefes de Estado y organismos internacionales.

A su llegada, el Vicemandatario fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Arnoldo André Tinoco, en el marco de una jornada de alto significado democrático y diplomático para la región.

Posteriormente, el Vicepresidente de Ulloa sostuvo una reunión bilateral con el Vicepresidente electo de dicha nación, Sr. Douglas Soto, con el propósito de reafirmar los lazos de cooperación entre ambas naciones.

En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa trasladó el saludo del Presidente Bukele y reiteró el interés del Gobierno de El Salvador por continuar profundizando las relaciones bilaterales con Costa Rica, a partir de una agenda común orientada al desarrollo, la seguridad, la integración regional y el bienestar de sus pueblos.

Ambas autoridades, destacaron la relevancia de la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del Acuerdo Escudo de las Américas y de los distintos intercambios bilaterales sostenidos a la fecha; puesto que el Vicepresidente electo también ha sido designado como Embajador de Costa Rica en los Estados Unidos. Además, se hizo referencia a la importancia de avanzar en la operativización de los convenios suscritos con la nación costarricense en 2024.

De igual forma, se abordó el compromiso compartido de fortalecer la integración centroamericana, especialmente ante el próximo proceso de elección del Secretario General del SICA, así como la oportunidad de impulsar una reforma del Sistema de la Integración Centroamericana que permita definir una agenda regional de interés común, incluyendo temas como la hipoteca centroamericana, el mercado de capitales y otros mecanismos que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño expresó el interés del país por conocer y profundizar la experiencia de Costa Rica en su proceso de ingreso a la OCDE, como parte de los esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades institucionales, la gobernanza pública y la inserción del país en espacios internacionales de cooperación.

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