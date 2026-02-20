El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS

El mediocampista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que cierra su etapa en el Vasco da Gama, en un mensaje que publicó en redes sociales en el que dijo «priorizar» su salud mental.

La prensa local había reportado que Coutinho, de 33 años, pidió al club de Rio de Janeiro rescindir su contrato.

«Estoy muy agotado mentalmente», expresó el jugador en un mensaje en Instagram, dirigido a la afición del equipo de la Cruz de Malta.

«Con el corazón encogido, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo», agregó Coutinho, quien se formó en las categorías base del Vasco da Gama.

Futbolista con pasado en clubes de élite de Europa como Inter de Milan, Liverpool, Barcelona o Bayern Munich, había regresado en 2024 al club carioca, cedido en principio por el Aston Villa.

Liberado definitivamente por el equipo inglés el año pasado, el volante firmó contrato hasta junio de 2026.

Coutinho aseguró que decidió pedir la rescisión de ese vínculo el sábado, durante el partido que dio a Vasco la clasificación a las semifinales del Campeonato Carioca, una victoria 5-3 en penaltis frente a Volta Redonda tras un empate 1-1.

«Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre! Nunca faltó la dedicación, la voluntad y el compromiso», apuntó a manera de despedida.

Vasco da Gama ha tenido un flojo comienzo en el Brasileirão 2026, con un punto en las primeras tres fechas, entre cuestionamientos al entrenador, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

En este curso, Coutinho sumaba un gol en la liga brasileña en los tres encuentros disputados por el equipo y dos tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el Campeonato Carioca.

En 2025 acumuló 11 goles y cinco asistencias en 56 cotejos en todas las competiciones.

