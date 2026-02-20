Internacionales -deportes
El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS
Dos días antes del inicio de la liga norteamericana (MLS), el Columbus Crew anunció el jueves la contratación del exinternacional portugués André Gomes.
El volante, de 32 años, se incorpora libre a la franquicia de Ohio tras desvincularse del Lille, con el que apenas tenía minutos en el actual campeonato francés.
Su contrato con Columbus, campeón de la MLS en 2020 y 2023, se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para alargarlo toda la campaña 2027-2028.
«André es un jugador que posee unas habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas al más alto nivel del fútbol europeo», resaltó Issa Tall, mánager general de Columbus Crew, en el anuncio.
«La experiencia, el liderazgo y la profesionalidad de André reforzarán nuestro mediocampo y tendrán un impacto en toda nuestra plantilla», auguró.
Columbus, cuya mayor figura es el punta uruguayo Diego Rossi, trata de recuperar el protagonismo perdido tras la marcha del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, gran artífice del título ganado en 2023.
Tras una decepcionante segunda etapa en Lille, Gomes intentará aportar la experiencia acumulada en una carrera en la que también transitó por el Benfica, Valencia, Barcelona y Everton.
Con la selección portuguesa disputó 29 partidos y fue parte del plantel campeón de la Eurocopa de 2016.
Perro lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno y sorprende a atletas y público
Una escena sin precedentes se registró este miércoles durante las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuando un ejemplar de perro lobo invadió la pista de esquí alpino, obligando a suspender momentáneamente la actividad. El incidente ocurrió en pleno desarrollo de la prueba clasificatoria, provocando el asombro de los esquiadores que se encontraban en la zona de descenso y de los miles de espectadores presentes.
El animal, identificado preliminarmente como un perro lobo checoslovaco que se habría escapado de una zona aledaña a la Villa Olímpica, logró burlar los cercos de seguridad perimetrales. El can corrió a gran velocidad por la nieve, cruzando la trayectoria de uno de los competidores, quien afortunadamente logró realizar una maniobra de frenado a tiempo para evitar una colisión que pudo resultar fatal para ambos.
Los cuerpos de emergencia y el personal de seguridad de los Juegos Olímpicos activaron de inmediato un protocolo de contención. Tras varios minutos de persecución controlada, los cuidadores lograron retirar al animal de la zona de alta velocidad sin que se reportaran heridos. La organización del evento confirmó que la competencia se reanudó tras realizar una inspección técnica de la superficie para garantizar la seguridad de los atletas.
Este tipo de incursiones de fauna no es totalmente ajeno a las sedes de montaña, aunque la presencia de un perro lobo en una zona de alta competición es sumamente inusual. De acuerdo con el Comité Organizador, se reforzarán los puntos de acceso en los límites boscosos de la sede para evitar que otros animales domésticos o salvajes pongan en riesgo la integridad de los participantes.
La transmisión internacional captó el momento exacto en que el perro lobo parecía disfrutar de la carrera sobre la nieve, ajeno a la gravedad del entorno deportivo. Por ahora, el video se ha vuelto tendencia global, sumando un capítulo curioso y tenso a la historia de la máxima justa deportiva de invierno.
Real Madrid presenta a la UEFA «todas las pruebas» del incidente racista de Vinícius
El Real Madrid anunció este jueves que ha presentado «todas las pruebas disponibles» a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida de la repesca de la Liga de Campeones contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius contra Gianluca Prestianni.
«Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido», señaló el Real Madrid en un comunicado.
El gigante español se declara agradecido por «el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial», asegurando que «seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad».
La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de «comportamiento discriminatorio» por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado «mono» durante la victoria (1-0) de los blancos.
Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.
Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -«inaceptables episodios»- utilizado por el Real Madrid en su comunicado.
Coutinho se despide de Vasco da Gama para «priorizar» su salud mental
El mediocampista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que cierra su etapa en el Vasco da Gama, en un mensaje que publicó en redes sociales en el que dijo «priorizar» su salud mental.
La prensa local había reportado que Coutinho, de 33 años, pidió al club de Rio de Janeiro rescindir su contrato.
«Estoy muy agotado mentalmente», expresó el jugador en un mensaje en Instagram, dirigido a la afición del equipo de la Cruz de Malta.
«Con el corazón encogido, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo», agregó Coutinho, quien se formó en las categorías base del Vasco da Gama.
Futbolista con pasado en clubes de élite de Europa como Inter de Milan, Liverpool, Barcelona o Bayern Munich, había regresado en 2024 al club carioca, cedido en principio por el Aston Villa.
Liberado definitivamente por el equipo inglés el año pasado, el volante firmó contrato hasta junio de 2026.
Coutinho aseguró que decidió pedir la rescisión de ese vínculo el sábado, durante el partido que dio a Vasco la clasificación a las semifinales del Campeonato Carioca, una victoria 5-3 en penaltis frente a Volta Redonda tras un empate 1-1.
«Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre! Nunca faltó la dedicación, la voluntad y el compromiso», apuntó a manera de despedida.
Vasco da Gama ha tenido un flojo comienzo en el Brasileirão 2026, con un punto en las primeras tres fechas, entre cuestionamientos al entrenador, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.
En este curso, Coutinho sumaba un gol en la liga brasileña en los tres encuentros disputados por el equipo y dos tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el Campeonato Carioca.
En 2025 acumuló 11 goles y cinco asistencias en 56 cotejos en todas las competiciones.