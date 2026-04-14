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Ejecutan diversos proyectos en Nejapa
La alcaldía de San Salvador Oeste informó que desarrolla diversas obras en el distrito de Nejapa en beneficio de la población.
El jefe municipal, José Urbina, detalló que una de las intervenciones fue la recuperación de la cancha de baloncesto de Mapilapa.
Además, el inicio del plan de iluminación en el caserío Los Naranjos. En la misma zona culminaron un puente.
«En Los Naranjos terminamos el puente peatonal que necesitaba la comunidad para transitar de manera segura; además, estamos finalizando la renovación de la alcaldía de Nejapa», informó Urbina en redes sociales.
El alcalde detalló que en El Cambio se hizo entrega de las obras de renovación del polideportivo de la zona.
Entre las obras en este se encuentran recuperación de las áreas deportivas, instalación de nuevos juegos infantiles, colocación de lámparas solares, renovación de la pista de ciclismo y restauración completa de los baños.
«El polideportivo El Cambio renace y vuelve a brillar como un espacio digno para nuestra gente. Donde antes había oscuridad, juegos obsoletos y además peligrosos, hoy hay áreas nuevas y seguras para que nuestros niños y jóvenes disfruten como se merecen», dijo.
Internacionales -deportes
La UEFA rechaza la queja del Barcelona por la mano no pitada al Atlético
La UEFA rechazó este martes la queja presentada por el Barcelona por lo que consideró un error arbitral en el partido de ida de cuartos de final de la Champions que perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
A pocas horas del duelo de vuelta, el órgano rector del fútbol europeo no admitió la queja por la mano del defensa Marc Pubill en el área del Atlético, que el árbitro no sancionó.
«(El Barcelona presentó una protesta relativa a una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta», informó el organismo en un comunicado.
En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.
El árbitro rumano Istvan Kovacs no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico azulgranas.
El Barcelona, que este martes juega la vuelta en el campo del Atlético, consideró «un error importante» la decisión del árbitro de no señalar la infracción y la inacción del VAR.
Principal
Altas temperaturas y ausencia de lluvias este martes en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este martes, continuarán las altas temperaturas sobre territorio nacional, con máximas que podrían rondar entre los 39 y 40 grados Celsius, especialmente en poblados de Nueva Concepción, La Unión y San Miguel.
La institución indicó que, durante la tarde y noche, se prevé cielo nublado en diferentes puntos del país, pero detallaron que no se existen probabilidades de lluvias.
«Durante la tarde, se mantendrá mayormente despejado, con nubosidad en tránsito sobre la cordillera volcánica. Por la noche, se prevé cielo poco nublado en la zona norte y costa oriental; en el resto del país, permanecerá despejado», agregó el informe del Marn.
Sobre el viento, este rondará velocidades promedio entre los 10 y 22 kilómetros por hora, y ráfagas ocasionales entre 30 y 40 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas.
Ciencia
Novo Nordisk se alía con OpenAI para el desarrollo de medicamentos
El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, conocido por su tratamiento contra la obesidad Wegowy, anunció este martes una «alianza estratégica» con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Este acuerdo tiene como objetivo «ayudar a la empresa a ofrecer más rápidamente nuevas opciones terapéuticas más eficaces a los pacientes», informó el grupo danés en un comunicado.
Novo Nordisk espera aprovechar «las capacidades avanzadas en materia de inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos complejos, identificar candidatos a fármacos prometedores y reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente», añade.
El laboratorio danés, que también comercializa Ozempic, un tratamiento contra la diabetes que se utiliza asimismo como adelgazante, se enfrenta a una gran competencia en los precios, en particular por parte de la estadounidense Eli Lilly.
«La integración de la IA en nuestro trabajo diario nos permite analizar conjuntos de datos a una escala hasta ahora imposible, identificar tendencias que antes no podíamos ver y poner a prueba hipótesis más rápido que nunca», explicó el director general de Novo Nordisk, Mike Doustdar.
Según el laboratorio, se pondrán en marcha programas piloto en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la fabricación y las actividades comerciales. No facilita detalles financieros sobre el acuerdo.
La industria farmacéutica apuesta por la IA para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.
Hoy en día se tarda más de diez años en desarrollar un medicamento y, de cada diez candidatos, solo uno llega a comercializarse.
Se calcula que el coste medio de la investigación y el desarrollo para sacar al mercado un nuevo medicamento ronda los 2.000 millones de dólares.
Por eso las grandes empresas farmacéuticas multiplican sus colaboraciones con empresas emergentes especializadas en inteligencia artificial aplicada a la salud.