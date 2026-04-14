Internacionales
Intensifican operativos policiales en Honduras
Recientemente el director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera, presentó un balance sobre la situación de seguridad que registra el vecino país. A su vez, anunció la implementación de operativos de alto impacto en el departamento de Olancho (noreste).
El jefe policial también explicó que el municipio de Choloma en el departamento de Cortés (norte), es una zona crítica de criminalidad a nivel regional, a pesar de que el Valle de Sula (que abarca departamentos del noroccidente), muestra una tendencia a la baja.
En tanto, «el Distrito Central [Tegucigalpa y Comayagüela] tiene una gran cantidad de homicidios; sin embargo, en tasa es de los más bajos por la densidad poblacional. Aun así, la incidencia en Francisco Morazán es digna de una atención especial».
Oseguera detalló que como institución policial mantienen activos cinco equipos de intervención táctica distribuidos en la región de Valle de Sula, los departamentos de Olancho y Francisco Morazán y en el sur del país. Añadió que en el municipio de Concordia, en Olancho, se han detectado diversas incidencias criminales.
«Es una situación fuerte, son problemas sociales de toda una vida en la región, pero es hora de trabajar y no dar excusas», subrayó.
Internacionales
Irak afirma que tiene «acuerdos» para eludir el bloqueo de Ormuz
La guerra en Oriente Medio ha causado estragos en los mercados energéticos, especialmente después de que Irán bloqueara casi por completo el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.
Esto ralentizó drásticamente el tráfico marítimo e hizo subir las tarifas de tránsito.
A principios de abril, antes de alcanzar un frágil alto el fuego con Estados Unidos, Irán anunció que permitiría el tránsito de buques iraquíes por esta importante vía marítima.
El Ministerio de Petróleo iraquí no dio detalles ni precisó cuándo se alcanzaron los acuerdos.
El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saheb Bazoun, declaró a la Agencia de Noticias Iraquí (INA) que «existen acuerdos con las partes estadounidense e iraní para eludir el bloqueo impuesto al estrecho de Ormuz, y con todas las partes para garantizar las exportaciones».
Irak, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz y se ha visto obligado a buscar rutas alternativas.
Bazoun declaró a INA que Irak utiliza rutas de exportación secundarias, como un oleoducto hacia el puerto turco de Ceyhan y a través del puerto sirio de Baniás.
Las autoridades anunciaron a principios de este mes que Irak ha comenzado a exportar crudo en camiones cisterna a través de Siria, tras reanudar la exportación de 250.000 barriles diarios a través de Ceyhan.
Internacionales
Ormuz: Trump amenaza con destruir a cualquier barco iraní que desafíe su bloqueo
Donald Trump amenazó con «eliminar» cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor ayer. Con este nuevo bloqueo, los precios del petróleo se dispararon alrededor de 7 % y la mayoría de las bolsas de valores caían este lunes.
Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes a las 14H00 GMT después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran. Para Irán este bloqueo es «ilegal» y un acto de «piratería», y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico «estará a salvo» de represalias.
La respuesta de Trump llegó enseguida. «Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato», dijo en su red Truth Social.
Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad.
«Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia», dijo a los periodistas fuera del Despacho Oval. En tanto, el canciller iraní Abás Araqchi culpó a Estados Unidos del fracaso de los diálogos en una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.
«Lamentablemente, fuimos testigos de que la parte estadounidense siguió presentando exigencias excesivas en las negociaciones, lo que llevó a que no se lograra ningún resultado», declaró citado por su ministerio.
Según Trump, el diálogo se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares.
Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.
Ayer más de 100 buques petroleros vacíos se dirigían a Estados Unidos para ser llenados, ya que la guerra obliga a la industria a encontrar nuevas fuentes de petróleo.
Según datos de TankerTrackers y MarineTraffic, 121 buques petroleros se dirigían a la costa del Golfo de Estados Unidos.
Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista, aunque cerraron por debajo de los $100, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.
Tras alcanzar los $103.87 durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4.37 % hasta $99.36.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2.60 %, hasta $99.08.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.
Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.
Internacionales
Perú: presidenciales cierran una segunda jornada inédita
Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró ayer la jornada excepcional de votación para unos 50,000 ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.
La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtenía ayer al cierre de esta nota 17 % de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con 63 % de las actas computadas.
Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.
Unas 50,000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.
«Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades», dijo a la AFP Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes.
Espera. Todavía ayer hubo desorganización en los centros de votación que abrieron. Foto: AFP
Según la Defensoría del Pueblo, que supervisó la jornada, las mesas cerraron alrededor de las 6 de la tarde.
El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.
«No informó oportunamente (…) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día», señala la denuncia a la que tuvo acceso la AFP.
Agentes de la policía y fiscales intervinieron la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales.
El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.
Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.
Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes.
«El enemigo es la izquierda. (…) No estarían en la siguiente etapa y eso es positivo para todos los peruanos», señaló en un discurso a sus fieles.