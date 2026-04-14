Intensifican operativos policiales en Honduras

Donald Trump amenazó con «eliminar» cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor ayer. Con este nuevo bloqueo, los precios del petróleo se dispararon alrededor de 7 % y la mayoría de las bolsas de valores caían este lunes.

Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes a las 14H00 GMT después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran. Para Irán este bloqueo es «ilegal» y un acto de «piratería», y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico «estará a salvo» de represalias.

La respuesta de Trump llegó enseguida. «Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato», dijo en su red Truth Social.

Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad.

«Hemos recibido una llamada de la otra parte. Les gustaría llegar a un acuerdo. Con mucha urgencia», dijo a los periodistas fuera del Despacho Oval. En tanto, el canciller iraní Abás Araqchi culpó a Estados Unidos del fracaso de los diálogos en una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.

«Lamentablemente, fuimos testigos de que la parte estadounidense siguió presentando exigencias excesivas en las negociaciones, lo que llevó a que no se lograra ningún resultado», declaró citado por su ministerio.

Según Trump, el diálogo se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares.

Según detalló Trump en Truth Social, el bloqueo se impondrá a todos los navíos que entren y salgan de los puertos iraníes.

Ayer más de 100 buques petroleros vacíos se dirigían a Estados Unidos para ser llenados, ya que la guerra obliga a la industria a encontrar nuevas fuentes de petróleo.

Según datos de TankerTrackers y MarineTraffic, 121 buques petroleros se dirigían a la costa del Golfo de Estados Unidos.

Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista, aunque cerraron por debajo de los $100, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

Tras alcanzar los $103.87 durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4.37 % hasta $99.36.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2.60 %, hasta $99.08.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.

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