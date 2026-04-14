ICE balea a salvadoreño y arrestado por el FBI tras salir del hospital

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, conocido por su tratamiento contra la obesidad Wegowy, anunció este martes una «alianza estratégica» con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.

Este acuerdo tiene como objetivo «ayudar a la empresa a ofrecer más rápidamente nuevas opciones terapéuticas más eficaces a los pacientes», informó el grupo danés en un comunicado.

Novo Nordisk espera aprovechar «las capacidades avanzadas en materia de inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos complejos, identificar candidatos a fármacos prometedores y reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente», añade.

El laboratorio danés, que también comercializa Ozempic, un tratamiento contra la diabetes que se utiliza asimismo como adelgazante, se enfrenta a una gran competencia en los precios, en particular por parte de la estadounidense Eli Lilly.

«La integración de la IA en nuestro trabajo diario nos permite analizar conjuntos de datos a una escala hasta ahora imposible, identificar tendencias que antes no podíamos ver y poner a prueba hipótesis más rápido que nunca», explicó el director general de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

Según el laboratorio, se pondrán en marcha programas piloto en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la fabricación y las actividades comerciales. No facilita detalles financieros sobre el acuerdo.

La industria farmacéutica apuesta por la IA para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.

Hoy en día se tarda más de diez años en desarrollar un medicamento y, de cada diez candidatos, solo uno llega a comercializarse.

Se calcula que el coste medio de la investigación y el desarrollo para sacar al mercado un nuevo medicamento ronda los 2.000 millones de dólares.

Por eso las grandes empresas farmacéuticas multiplican sus colaboraciones con empresas emergentes especializadas en inteligencia artificial aplicada a la salud.

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