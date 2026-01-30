Jetset
Bruce Springsteen publica una canción de protesta contra las redadas migratorias en Mineápolis
El músico estadounidense Bruce Springsteen publicó una nueva canción de protesta en homenaje a dos residentes de Mineápolis muertos durante operativos migratorios, en la que critica lo que calificó como un «estado de terror» provocado por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El tema, titulado Streets of Minneapolis, está dedicado a Alex Pretti y Renee Good, fallecidos en incidentes separados en enero durante actuaciones de agentes federales, y fue difundido por el propio artista a través de sus redes sociales.
En la letra, Springsteen denuncia la represión migratoria y elogia a los habitantes de la ciudad por enfrentarse a los operativos, mientras un coro corea la consigna «¡Fuera el ICE ya!».
La Casa Blanca rechazó las críticas y afirmó que el presidente Donald Trump está centrado en reforzar la cooperación con autoridades locales para expulsar a inmigrantes en situación irregular considerados peligrosos.
Springsteen, de 76 años, ha sido un crítico habitual de Trump y ha abordado en otras canciones temas como la brutalidad policial, la inmigración y la situación de la clase trabajadora en Estados Unidos.
El «efecto Shakira»: Un imperio más allá de la música
Lo que comenzó en 1991 como la carrera de una joven promesa en Barranquilla se ha transformado, 34 años después, en uno de los conglomerados comerciales más sólidos del mundo del entretenimiento.
Con un catálogo de 12 álbumes que han vendido 125 millones de copias, Shakira no solo es una leyenda de la música, sino una de las empresarias más astutas del sector. Con su histórica gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», no solo reafirma su vigencia vocal, sino su agudeza como estratega financiera.
UN TOUR PARA LA HISTORIA
En 2025, la artista batió todos los récords posibles. Su gira mundial se consolidó como la mujer latina más taquillera de la historia, según el reporte oficial de Billboard Boxscore, recaudando más de $327.4 millones con solo 64 de los 82 conciertos previstos.
• México: Shakira rompió un récord histórico en el Estadio GNP Seguros con 12 fechas consecutivas, sumando un total de 780,000 asistentes solo en la capital mexicana.
• Colombia: su regreso tras seis años fue un motor económico para su país natal. Cuatro conciertos en Bogotá y Barranquilla movilizaron a más de 376,000 asistentes y más de 206,000 millones de COP (pesos colombianos), impulsando sectores como el turismo y la hotelería, que registró ocupaciones del 100 % en ciudades como Cali.
• Rentabilidad: se estima que cada concierto genera cerca de $2.3 millones, cifra que aumenta gracias al «merchandising» (15 % extra de ingresos) y derechos de transmisión.
DIVERSIFICACIÓN: EL SECRETO DE SU FORTUNA
Sin embargo, la música es solo una pieza del rompecabezas. La fortuna de Shakira se apoya en una diversificación inteligente de activos:
1. Fragancias: su línea S by Shakira es un éxito masivo. En Colombia, sus fragancias se comercializan entre los $91,000 y $139,000 COP, asegurando un flujo de caja constante en el sector de consumo masivo.
2. Inversiones en Startups: a través de She Wolf Investment, la cantante apostó por empresas de consumo masivo en EE. UU., como Magic Spoon y Wild Things Snacks, demostrando su interés por el sector de alimentos saludables.
3. Alianzas globales: desde contratos millonarios con Pepsi y Oral-B, hasta su icónica colaboración con Fisher-Price en 2014, cuyas ganancias se destinaron a su Fundación Pies Descalzos, creada en 1998 para apoyar la educación infantil. Además, plataformas de streaming y productoras audiovisuales compiten por los derechos de transmisión de sus conciertos.
4. Conciertos privados: para el mercado corporativo y de ultralujo, Shakira mantiene una tarifa de 1,270 millones de COP por hora, consolidándose como una de las artistas más exclusivas del mundo.
5. Gestión de activos en España: durante su residencia en Europa, lideró empresas como Fire Rabbit SL (gestión de activos mobiliarios) y Global Golden Tour, dedicada a la logística de grandes eventos internacionales.
6. Cine y TV: su capacidad para capitalizar su imagen la ha llevado a contratos icónicos, como las ediciones de la muñeca Barbie inspiradas en ella (2001- 2002). Su paso como jurado en The Voice (2013) y su rol como Gazelle en la película de Disney «Zootopia» (2016) no solo generaron ingresos directos, sino que mantuvieron su marca vigente en el mercado anglosajón, preparando el terreno para el éxito masivo de su show en el Super Bowl 2020. Con 95 millones de discos vendidos y más de 60.
7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira ha demostrado que su lema es una realidad de mercado: en 2026, las mujeres ya no solo lloran, sino que facturan a través de un ecosistema que incluye bienes raíces, inversiones en capital de riesgo y una marca personal inquebrantable.
Henry Cavill muestra sus primeras imágenes como el nuevo «Highlander»
«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».
«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.
En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».
Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».
Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.
El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».
La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.
La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.
Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual
Bad Bunny no cobrará por su presentación en el Super Bowl 2026
A pocos días de que se celebre el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado curiosidad entre fanáticos y medios por el tema de su remuneración por el esperado show de medio tiempo.
Contrario a lo que ocurre en la mayoría de los conciertos, Bad Bunny no cobrará ningún pago por su actuación durante el espectáculo central del partido más visto del año, una tradición que se ha mantenido en las últimas ediciones del Super Bowl.
La explicación principal detrás de esta decisión es que la exposición que ofrece el evento supera por mucho cualquier pago directo, debido a que el Super Bowl es visto por cientos de millones de personas en todo el mundo, lo que incrementa de forma significativa la visibilidad y reproducciones de la música del artista en plataformas digitales. Por ejemplo, tras su presentación en el halftime show anterior, Kendrick Lamar vio un aumento considerable en reproducciones de sus canciones en servicios de streaming.
Además de no recibir un pago convencional, Bad Bunny y otros artistas que se han presentado en este espacio suelen colaborar con el patrocinador oficial (este año es Apple Music) y aportar parte de los costos de producción del espectáculo, que puede implicar inversiones millonarias.