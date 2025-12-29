Principal
Bomberos sofocan incendio en Santa Ana
Elementos de Cuerpos de Bomberos se han desplegado al departamento de Santa Ana, este domingo por la noche, para sofocar un incendio estructural
El siniestro se ha reportado en los puestos de venta ubicados en la zona del Parque Menéndez, según confirmaron las autoridades de Bomberos.
Los elementos de la institución se han desplegado para realizar las maniobras de control y extinción de las llamas para evitar su propagación.
Bomberos continúa trabajando para sofocar el incendio y, posteriormente, proceder con la investigación para determinar su origen.
Principal
Estas son las zonas que tendrán suspensión de energía eléctrica este lunes
La distribuidora de energía Delsur, informó a la población en general sobre la suspensión del servicio eléctrico por mantenimiento en la red desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en zonas de San Salvador y La Libertad.
En San Juan Opico, La Libertad, las zonas afectadas serán Cantón, Cacerío y Lotificación Las Delicias; mientras que en Zaragoza, los Cantones el Barrillo en San Sebastian Asuchio; en Comasagua, Cantones El Matazano, Sacazil, San José El Porvenir, Los Amates, y Caserío El Achiote. Finalmente en Santa Tecla, los Cantones El Limón, El triunfo, Las Granadillas y Los Pajales.
Por su parte, en San Salvador, la suspensión se efectuará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Laboratorios ARSAL.
Por ello, se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes o accidentes, además, ante cualquier duda o consulta, la institución pone a disposición sus canales oficiales.
Principal
Rescatan a adulto mayor que cayó a una cisterna en San Marcos
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron el rescate de un adulto mayor de 82 años, quien cayó al interior de una cisterna, y un familiar alertó de inmediato a las autoridades para proceder a su rescate.
El accidente tuvo lugar en la residencial Santorini, en San Marcos, San Salvador Sur, en horas de la tarde de este domingo, mientras en adulto mayor realizaba labores de limpieza en la vivienda.
Al momento del rescate, el hombre presentaba varias heridas y golpes en las manos y piernas, provocadas por la caída, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital.
Principal
Anuncian ingreso de vientos nortes al país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que se espera el ingreso de un fenómeno para las últimas noches de este domingo y las primeras horas del lunes.
Para el transcurso de la noche se esperan vientos nortes, mismos que podrían extenderse hasta el jueves 1 de enero del 2026, mismos que comenzarán y terminarán de manera débil y sutil, pero para el martes 30 y miércoles 31 se intensificarán significativamente.
Además, se prevén ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 km/h, más notables en zonas altas del occidente, del norte o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento.
En el transcurso de jueves 1 de enero, se debilitarán y para viernes 2 de enero se prevé que el flujo del este se haya restablecido