Autobús cae a barranco y deja quince comerciantes fallecidos
Un autobús de la empresa Transportes Sinaloa se precipitó a un barranco de aproximadamente setenta y cinco metros de profundidad en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en el sector de la Cumbre de Alaska, departamento de Totonicapán, Guatemala. El percance dejó un saldo de quince personas fallecidas y veinte heridas, según confirmaron los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios.
El accidente ocurrió a las 20:45 horas del viernes 27 de diciembre de 2025. Las labores de rescate se extendieron durante la noche y la madrugada de este sábado, con la participación de al menos 18 ambulancias provenientes de distintos puntos del occidente del país. Los paramédicos trabajaron durante dos horas con treinta minutos para lograr la extracción de los sobrevivientes, antes de iniciar la recuperación de los cuerpos de las víctimas mortales.
De acuerdo con los cuerpos de socorro, la mayoría de las personas fallecidas eran comerciantes que viajaban con mercadería, la cual quedó dispersa en el fondo del barranco tras el impacto. Paulo Siguantay, de Bomberos Municipales Departamentales, explicó que los insumos encontrados permitieron establecer que la unidad provenía de la ciudad capital. “Traía mercadería, lo que indica que muchos de los pasajeros se dedicaban al comercio”, relató el rescatista.
Bomberos Voluntarios detallaron que entre las víctimas mortales se contabilizan once hombres, tres mujeres y una menor de edad. Asimismo, informaron que la hondonada donde cayó el autobús tiene una profundidad aproximada de setenta y cinco metros, lo que dificultó las labores de rescate.
Durante la madrugada, las autoridades realizaron maniobras para extraer el autobús del fondo del barranco, utilizando grúas y cerrando temporalmente dos carriles de la ruta Interamericana. En cuanto a los heridos, seis de ellos fueron identificados como Aníbal García, de 20 años; Saúl López Mardoqueo, de 28; Manuel Elizeo Álvarez, de 22; Pedro Osorio; Fabián Nájera, de 23; y Rudy Jiménez Jiménez.
Médicos del Hospital Regional de Occidente confirmaron que atienden a cinco pacientes, mientras que el Hospital Nacional de Totonicapán brinda atención a otros afectados por el accidente. Las autoridades identificaron al conductor del autobús como Francisco Javier López Marroquín, quien sobrevivió al percance y fue consignado mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro
Muere entrenador español de fútbol femenino en naufragio en Indonesia
Un entrenador español de fútbol femenino, Fernando Martín, y tres personas más murieron en un naufragio en Indonesia este sábado.
Un bote turístico se hundió con 11 personas luego de tener una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo a Padar, dijo Fathur Rahman, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.
El barco transportaba a una familia de seis personas, cuatro tripulantes y un guía local. Tres personas fueron rescatadas por otro barco, mientras que un equipo de búsqueda y rescate rescató a otras cuatro personas.
Entre los sobrevivientes se encontraban la madre española y una hija. El padre, dos hijos y otra hija estaban desaparecidos, dijo.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.
Martín, quien falleció en el accidente, era entrenador del equipo de fútbol femenino de Valencia. El club envió las condolencias por la muerte del entrenador y sus tres hijos.
Rahman, encargado del rescate, detalló que la búsqueda se detuvo el sábado debido al mal tiempo y la poca visibilidad, y se reanudará el domingo por la mañana.
“Nuestros equipos han estado rastreando las aguas del norte de la isla de Padar hasta el anochecer”, dijo Rahman. “Estamos decididos a encontrar a las víctimas”.
El Parque Nacional de Komodo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas vírgenes y el dragón de Komodo, una especie en peligro de extinción.
El parque atrae a miles de visitantes que buscan buceo, senderismo y excursiones de observación de la fauna.
Los sobrevivientes fueron atendidos en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, ya que las fuertes olas de hasta 2,5 metros de altura y la oscuridad dificultaron el trabajo de los servicios de emergencia durante la noche, según Rahman.
La búsqueda involucró a varias unidades de rescate en botes inflables, un buque de la Armada con equipo de buceo y un barco de rescate, con la asistencia de pescadores y residentes locales.
Se centró en un radio de 5 millas náuticas (9 kilómetros) del lugar del naufragio, donde los rescatistas encontraron los restos del barco, según Rahman
Incendio en bodegas del Paseo General Escalón deja solo daños materiales
La mañana de este sábado, el Cuerpo de Bomberos reportó un voraz incendio en las bodegas de un negocio de artículos para el hogar, ubicadas sobre la 101 avenida Norte, en el Paseo General Escalón, San Salvador Centro.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, en el inmueble se almacenaban insumos domésticos como vasos, platos y otros productos del hogar, lo que contribuyó a la rápida propagación de las llamas dentro de la estructura.
Al lugar se desplazaron aproximadamente veinte elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron con el apoyo de dos unidades de emergencia tipo motobomba para confinar el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles cercanos. Como medida preventiva, el paso vehicular fue cerrado temporalmente en la zona.
Protección Civil confirmó que, pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales. Tras varios minutos de labores, las autoridades informaron que la emergencia había sido controlada y no existía riesgo de propagación.
No obstante, los bomberos continuaron en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de extinguir por completo los focos aislados de fuego y garantizar la seguridad del sector
Motociclista fallece tras chocar contra rastra en las cercanías del redondel Claudia Lars
Un lamentable accidente de tránsito se registró a primeras horas de este sábado, donde la víctima es un motociclista del sexo masculino, quien perdió la vida de inmediato luego de chocar contra una rastra sobre el km 30 de la carretera que del redondel Claudia Lars conduce a San Juan Opico.
Por ello, elementos de socorro de Comandos de Salvamento de la seccional Ciudad Arce fueron alertados de la situación, lastimosamente al llegar a la escena el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a informar a las autoridades competentes.
El accidente se registró frente a la empresa Grupo Ergo, y de momento se desconoce la identidad del fallecido y los detalles del siniestro.