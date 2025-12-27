Principal
Motociclista fallece tras chocar contra rastra en las cercanías del redondel Claudia Lars
Un lamentable accidente de tránsito se registró a primeras horas de este sábado, donde la víctima es un motociclista del sexo masculino, quien perdió la vida de inmediato luego de chocar contra una rastra sobre el km 30 de la carretera que del redondel Claudia Lars conduce a San Juan Opico.
Por ello, elementos de socorro de Comandos de Salvamento de la seccional Ciudad Arce fueron alertados de la situación, lastimosamente al llegar a la escena el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a informar a las autoridades competentes.
El accidente se registró frente a la empresa Grupo Ergo, y de momento se desconoce la identidad del fallecido y los detalles del siniestro.
Internacionales
La MS-13 habría quitado la vida a una pareja en Comayagua
Las autoridades policiales han revelado que la Mara Salvatrucha (MS-13) habrían sido los responsables del crimen de una pareja en Comayagua, Honduras. La versión preliminar indicaba que la pareja fue atacada a tiros en un parque.
Ahora la versión oficial es la siguiente: la pareja fue atacada por miembros de la MS-13 cuando estaba en el parque y el hombre como la mujer decidieron huir para intentar escapar.
El subcomisionado Sauceda de la Policía Nacional en Comayagua explicó que la pareja perdió la vida tras accidentarse por escapar de los terroristas.
Aunque ha surgido la hipótesis que la pareja tenía enemistades en la MS-13 y por esa razón les quitaron la vida.
Nacionales -deportes
La Selecta se mantiene en el puesto 100 en el ranking de la FIFA
La Selecta cerró el año sin reacción el ranking FIFA. En la última actualización, la Selección de El Salvador se quedó ubicado en el puesto 100 mundial y número 12 a nivel de CONCACAF.
La última actualización se realizó este 22 de diciembre y fue publicado en el sitio web de la FIFA.
Por el momento, la Selección salvadoreña no tiene planificado ninguna actividad, para el inicio del próximo año.
Sin embargo, existen rumores de que podrían enfrentar a la selección Argentina.
Internacionales
La dictadura Ortega-Murillo, tradicional aliada de Mel Zelaya, felicita a Asfura tras victoria en Honduras
La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, con un mensaje que abogó por la unión centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en medio de tiempos “difíciles”.
La felicitación generó sorpresa en sectores políticos centroamericanos, considerando que la dictadura nicaragüense ha sido históricamente respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y la saliente mandataria hondureña, Xiomara Castro. Ambos han defendido al régimen Ortega-Murillo en diversos foros internacionales, pese a las reiteradas denuncias por violaciones a derechos humanos y represión a la oposición.
A través de una extensa misiva, Ortega y Murillo enviaron sus “felicitaciones a todo el querido Pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica”, y desearon a Asfura “fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
En el documento, también hicieron un llamado a la unidad centroamericana evocando al general Francisco Morazán. “Estos son tiempos para que alcancemos esa soñada unión y que, desde una comunidad de Estados centroamericanos, podamos fortalecer las indispensables rutas contra la pobreza”, escribieron.
“El héroe de Honduras y América Central, General Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana”, recordaron, destacando la necesidad de avanzar hacia “la concordia y el bien común” desde la cercanía geográfica que comparten ambos países.
El mensaje concluyó con un deseo directo para el presidente electo hondureño: “A usted, al frente del pueblo de Honduras, le deseamos fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
Asfura, un político conservador del derechista Partido Nacionalista, ha expresado su intención de mantenerse alineado con Estados Unidos y recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump en los días previos a la elección del 30 de noviembre.