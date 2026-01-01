Auto se incendia cuando iba en plena marcha en La Libertad

Un automóvil se incendió cuando iba en plena marcha, la noche del miércoles 31 de diciembre, en el departamento de La Libertad.

Personal del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) atendió la emergencia y no reportaron a ninguna persona afectada tras el siniestro.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Castillo, del distrito de Tepecoyo, en el municipio de La Libertad Oeste.

“Ejecutamos labores de enfriamiento y verificación de riesgos para evitar la reignición”, precisó el CBES.

Autoridades agregaron que están al servicio de la población 24/7 y ante cualquier emergencia pueden contactarlos directamente llamando al 913.

