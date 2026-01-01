Principal
El Salvador cierra el 2025 con números positivos en seguridad
El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, destacó los avances en seguridad que el país obtuvo durante el 2025, reflejando cifran positivas en temas como el combate frontal al terrorismo y al narcotráfico. Referencia geográfica
Además, el ministro Monroy enfatizó en el récord de días sin homicidios durante el recién pasado año, con más de 285 días sin registrar muertes violentas, un avance significativo que posiciona al país entre los más seguros del mundo.
«En el 2026 nos esforzaremos por superar, los niveles de seguridad alcanzados bajo el liderazgo del Señor Presidente Nayib Bukele, conscientes de que estos logros son fruto del trabajo constante y la determinación de quienes sirven a la nación», puntualió el titular de Defensa.
Principal
Dos motociclistas lesionados en accidente sobre carretera a playa El Espino
Al menos dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en los últimos minutos sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino en el desvío a Montefresco, Concepción Batres, Usulután Este.
El accidente ha generado un fuerte congestionamiento en la zona, ya que la arteria solamente cuenta con dos carriles para ambas vías, y los lesionados se encuentran sobre el asfalto.
Autoridades municipales ya se encuentran en el lugar, a la espera de cuerpos de socorro para evaluar y atender a las víctimas, al igual que la Policía Nacional Civil (PNC), para habilitar el paso y determinar el origen del siniestro.
Principal
Auto se incendia cuando iba en plena marcha en La Libertad
Un automóvil se incendió cuando iba en plena marcha, la noche del miércoles 31 de diciembre, en el departamento de La Libertad.
Personal del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) atendió la emergencia y no reportaron a ninguna persona afectada tras el siniestro.
Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Castillo, del distrito de Tepecoyo, en el municipio de La Libertad Oeste.
“Ejecutamos labores de enfriamiento y verificación de riesgos para evitar la reignición”, precisó el CBES.
Autoridades agregaron que están al servicio de la población 24/7 y ante cualquier emergencia pueden contactarlos directamente llamando al 913.
Principal
Reportan vehículo particular volcado sobre Los Próceres
Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), reportaron un vehículo tipo sedán accidentado sobre el bulevar de Los Próceres en San Salvador, sobre el retorno a San Salvador. Historia
Preliminarmente se presume de una persona lesionada, mientras que las autoridades se encuentran en la zona para atender el accidente.
Debido al bajo flujo vehicular hasta el momento, no se reporta tráfico generado por el siniestro, mismo que dejó fuertes daños materiales.