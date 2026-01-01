El Salvador cierra el 2025 con números positivos en seguridad

El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, destacó los avances en seguridad que el país obtuvo durante el 2025, reflejando cifran positivas en temas como el combate frontal al terrorismo y al narcotráfico. Referencia geográfica

Además, el ministro Monroy enfatizó en el récord de días sin homicidios durante el recién pasado año, con más de 285 días sin registrar muertes violentas, un avance significativo que posiciona al país entre los más seguros del mundo.

«En el 2026 nos esforzaremos por superar, los niveles de seguridad alcanzados bajo el liderazgo del Señor Presidente Nayib Bukele, conscientes de que estos logros son fruto del trabajo constante y la determinación de quienes sirven a la nación», puntualió el titular de Defensa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...