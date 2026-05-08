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Habilitan carril en Zona Rosa mientras obra de mitigación llega al 98 % de avance
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que este jueves se ha habilitado un carril en el sector de la Zona Rosa, donde actualmente se desarrollan trabajos de mitigación enfocados en disminuir afectaciones provocadas por lluvias intensas.
La intervención se realiza sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa, en San Salvador Centro, un punto que ha registrado problemas de acumulación de agua e inundaciones en temporada invernal.
«Este proyecto ya registra el 98 % de avance y prácticamente está terminado», detalló el funcionario, quien agregó que se espera que la obra culminé la próxima semana.
De acuerdo con el funcionario, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua en la zona y disminuir el impacto de las lluvias.
«La obra consiste en una caja de detención con capacidad para 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y una intervención de 182 metros de longitud», expresó Rodríguez.
«Estamos ejecutando una obra de drenaje con una inversión de $3 millones, para reducir inundaciones en un sector vulnerable», añadió.
El titular del MOP detalló que los trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación que impulsa el Gobierno en distintos puntos del país considerados vulnerables ante emergencias climáticas.
«Esta es una de las muchas obras que desarrollamos como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026. Además, hemos intervenido cárcavas en sectores de Soyapango e Ilopango para reducir riesgos y proteger a las familias», dijo.
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Fuerza Armada recibe a 63 nuevos cadetes
En el marco del 202 aniversario de la fundación de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presidió el acto de juramentación de 63 cadetes de la Escuela Militar «Capitán General Gerardo Barrios».
«Es grato dirigirme a ustedes en la conmemoración del día del Soldado Salvadoreño, donde hemos presenciado la juramentación ante la bandera nacional de nuestros cadetes y la entrega de bastones de mando a los señores generales recién ascendidos, una solemne ceremonia que reviste un profundo significado institucional de tradiciones militares», fueron las primeras palabaras del ministro.
Merino Monroy recordó a los nuevos cadetes que en los más de dos siglos de fundación de la Fuerza Armada, la institución se mantiene firme en el cumplimiento de su misión constitucional, consolidándose como una institución disciplinada al servicio del pueblo salvadoreño, que ahora también ayuda al mantenimiento del orden y la seguridad pública.
«En los últimos años su participación ha sido determinante en la generación de condiciones de paz y seguridad, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad nacional y al fortalecimiento del Estado de Derecho impulsado por el señor presidente de la república y comandate general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele», indicó el ministro.
El funcionario reafirmó a los cadetes, que el acto de juramentación a la bandera nacional, realizado este jueves, constituye uno de los momentos más trascendentales de su formación militar.
«A partir de este momento ustedes dejan de ser únicamente aspirantes y se convierten en portadores de una tradición de honor y servicio», enfatizó Merino Monroy.
En el acto también se entregó el bastón de mando a tres generales recién ascendidos.
«Señores generales, el ascenso que hoy se oficializa es el justo reconocimiento a una trayectoria marcada por su servicio lealtad institucional y la perseverancia», dijo el ministro.
Agregó «a quienes hoy ostentan estas nuevas jerarquías les exhorto a ejercer su autoridad con la prudencia, firmeza y un elevado sentido del deber, honrando la confianza que la nación ha depositado en ustedes».
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Avanza construcción de metrocable que beneficiará a 200,000 salvadoreños
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la construcción del metrocable, un proyecto moderno de transporte urbano que beneficiará a cerca de 200,000 salvadoreños para trasladarse en la capital.
Esta alternativa moderna y eficiente de movilidad, utilizada en diferentes ciudades alrededor del mundo, busca modernizar el sistema de transporte público y reducir los tiempos de traslado de la población desde sus casas hasta sus lugares de estudio, trabajo y distintas actividades.
El metrocable iniciará su recorrido desde la colonia Zacamil, en Mejicanos, y conectará con el Centro Histórico de San Salvador, en un trayecto que tardará aproximadamente unos 15 minutos.
Este 7 de mayo, el MOP avanza en las obras de armazón de pilotajes y trabajos de terracería en una de las estaciones con las que contará el metrocable. En el lugar, gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) se encuentran desplegados para dirigir el tráfico y reducir la congestión vehicular.
El metrocable contará con cuatro estaciones estratégicas, modernas y de primer nivel, que estarán ubicadas en la colonia Zacamil, el sector de la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío, fortaleciendo la conectividad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
De acuerdo con la información, el metrocable estará disponible para la población a partir de las 3:00 de la madrugada y operará durante 18 horas al día.
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Ordenan captura para dos guatemaltecos y salvadoreña
En una audiencia especial de revisión de medidas, se conoció de forma extraoficial, que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, giró orden de captura para los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez, procesados en un expediente por el delito de administración fraudulenta.
A los tres imputados que no se presentaron a la audiencia les modificaron las medidas, ya que en la audiencia inicial no les habían decretado detención provisional.
Otros acusados son: Jorge Leonel Gaitán Paredes, un empresario guatemalteco extraditado hacia El Salvador, el 30 de septiembre de 2025 y quien falleció por problemas de salud en el Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana, el 19 de enero de 2026.
Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a otros procesados identificados como: Jeni Celina Torres Zepeda, Selvin Martín Torres Andrade, son señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una estructura que defraudaron a las empresas, Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.
Según la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con su trabajo, por un monto $1.2 millones entre 2016 y 2020.
En septiembre de 2024, fue juramentado un experto en informática para extraer información del proceso penal en contra de las siete personas acusadas de administración fraudulenta en perjuicio de las dos sociedades.
Al experto le encomendaron analizar una base de correos electrónicos enviados entre los procesados para verificar la autenticidad y acceder al sistema contable de las sociedades víctimas.