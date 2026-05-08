Habilitan carril en Zona Rosa mientras obra de mitigación llega al 98 % de avance

En el marco del 202 aniversario de la fundación de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presidió el acto de juramentación de 63 cadetes de la Escuela Militar «Capitán General Gerardo Barrios».

«Es grato dirigirme a ustedes en la conmemoración del día del Soldado Salvadoreño, donde hemos presenciado la juramentación ante la bandera nacional de nuestros cadetes y la entrega de bastones de mando a los señores generales recién ascendidos, una solemne ceremonia que reviste un profundo significado institucional de tradiciones militares», fueron las primeras palabaras del ministro.

Merino Monroy recordó a los nuevos cadetes que en los más de dos siglos de fundación de la Fuerza Armada, la institución se mantiene firme en el cumplimiento de su misión constitucional, consolidándose como una institución disciplinada al servicio del pueblo salvadoreño, que ahora también ayuda al mantenimiento del orden y la seguridad pública.

«En los últimos años su participación ha sido determinante en la generación de condiciones de paz y seguridad, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad nacional y al fortalecimiento del Estado de Derecho impulsado por el señor presidente de la república y comandate general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele», indicó el ministro.

El funcionario reafirmó a los cadetes, que el acto de juramentación a la bandera nacional, realizado este jueves, constituye uno de los momentos más trascendentales de su formación militar.

«A partir de este momento ustedes dejan de ser únicamente aspirantes y se convierten en portadores de una tradición de honor y servicio», enfatizó Merino Monroy.

En el acto también se entregó el bastón de mando a tres generales recién ascendidos.

«Señores generales, el ascenso que hoy se oficializa es el justo reconocimiento a una trayectoria marcada por su servicio lealtad institucional y la perseverancia», dijo el ministro.

Agregó «a quienes hoy ostentan estas nuevas jerarquías les exhorto a ejercer su autoridad con la prudencia, firmeza y un elevado sentido del deber, honrando la confianza que la nación ha depositado en ustedes».

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