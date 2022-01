Otro alcalde renuncia al partido ARENA, esta vez del departamento de Cuscatlán

El alcalde del municipio de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán, Ricardo Ramírez Flores, anunció su renuncia definitiva al partido ARENA.

A través de una carta, el jefe edilicio dio a conocer que renuncia porque la dirigencia tricolor “nunca cambiará su forma de pensar” y que han abandonado sus principios.

“La dirección del partido, tomada por un pequeño grupo, desde hace muchos años ha abandonado los principios y objetivos que dieron vida a ARENA, convirtiendo a la institución en instrumento de los poderes económicos y no de la población”, dice Ramírez Flores en su carta de renuncia.

Además, agrega que “los más grave es que no son una verdadera oposición. Los que tienen en fijación por oponerse a todo, no les importa si dañan a la población. Abandonaron también a sus alcaldes. La cúpula de ARENA no cambiará jamás su forma de pensar”, dijo.

Este es un nuevo revés que sufre ARENA, días atrás también renunciaron otros alcaldes y jefes municipales por diferencias con la cúpula.

ARENA ganó 14 diputados en la pasada edición legislativa, pero sufrió la renuncia de sus congresistas Carlos Reyes y Jorge Rosales, de Cabañas y La Unión, respectivamente.