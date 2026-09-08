Sucesos
VIDEO | Conductor es captado circulando sobre la acera en Santa Tecla
El conductor de un vehículo Kia Soul, color negro, fue captado circulando sobre la acera en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, una maniobra que habría puesto en riesgo la integridad física de los peatones.
Usuarios de redes sociales registraron en video al automóvil mientras circulaba sobre la acera frente al centro comercial Las Ramblas, en el distrito de Santa Tecla.
Según se observa en el video difundido en redes sociales, el vehículo tiene las placas P77-FFE.
El autor de la grabación solicitó la intervención del Viceministerio de Transporte (VMT) ante la conducta atribuida al automovilista y señaló que este tipo de acciones podría constituir el delito de conducción peligrosa.
DENUNCIA CIUDADANA: CONDUCTOR ES CAPTADO CIRCULANDO SOBRE LA ACERA EN SANTA TECLA
Ciudadanos denuncian que el conductor de un vehículo Kia Soul, color negro, fue captado circulando sobre la acera frente al centro comercial Las Ramblas, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad… pic.twitter.com/SneliljYby
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2026
Sucesos
VIDEO | Partido de fútbol termina en batalla campal en San Miguel
Un partido de fútbol terminó en una batalla campal en la cancha conocida como El Papalón, ubicada en el distrito de Moncagua, departamento de San Miguel.
El incidente fue captado en video por aficionados que presenciaban el encuentro. En las imágenes se observa a integrantes de ambos equipos enfrentándose físicamente durante el desarrollo del juego.
La grabación muestra a los involucrados lanzándose patadas y puñetazos, en un altercado que provocó la finalización del encuentro deportivo.
⚽🚨 Un encuentro deportivo terminó en un enfrentamiento entre jugadores en la cancha El Papalón, en Moncagua, San Miguel.
El momento quedó registrado por aficionados que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observan patadas y puñetazos entre integrantes de ambos… pic.twitter.com/dkPBcBvOGS
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026
Principal
VIDEO | Adolescente hondureña pide ayuda al presidente Bukele por su padecimiento de escoliosis
Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video en redes sociales dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que expone su situación de salud y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales.
En el audiovisual, la adolescente explicó que padece escoliosis y manifestó su esperanza de recuperar su salud. Asimismo, expresó su deseo de volver a caminar hacia un futuro sin el dolor que enfrenta.
La publicación ha sido acompañada de un llamado a los usuarios de redes sociales para compartir el video y etiquetar al mandatario, con el propósito de que el mensaje de Kimberly llegue a las autoridades correspondientes.
🇭🇳🇸🇻 Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video dirigido al presidente @nayibbukele, en el que expone que padece escoliosis y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales @HospitalSV.
La adolescente expresó su… pic.twitter.com/RMxHHsifUO
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
¿Qué es la escoliosis?
La escoliosis es una afección común en la que la columna vertebral se curva en forma de “C” o “S”. Muy a menudo, esta curvatura se desarrolla en adolescentes y progresa durante los períodos de crecimiento acelerado. Una curva de escoliosis requiere atención médica para enderezarse. Sin un tratamiento profesional de un especialista en escoliosis capacitado, el grado de curvatura puede volverse más severo. Podemos dividir la escoliosis en dos tipos: escoliosis idiopática del adolescente (AIS) y escoliosis de aparición temprana (EOS).
Se desconocen las causas exactas de AID y EOS, pero no tienen relación con las actividades del paciente. Las mochilas pesadas, las lesiones, la mala postura y la actividad física repetitiva tienen efectos negativos en el cuerpo, pero esas cosas no pueden causar escoliosis. Algunas personas nacen con escoliosis congénita. La escoliosis neuromuscular puede ser el resultado de otras condiciones médicas que afectan los nervios y los músculos.
Principal
VIDEO | Camión con varillas y tubos de hierro impactó contra una camioneta en el bypass de Usulután
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el bypass de Usulután, según reportes de ciudadanos.
Tras el impacto, parte del material que transportaba el camión terminó atravesando la camioneta, provocando daños considerables en el vehículo particular.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas como consecuencia del accidente. El siniestro también generó un fuerte congestionamiento vehicular en esta arteria.
🚨 Aparatoso accidente en el bypass de Usulután deja una camioneta con daños considerables.
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en el percance. Tras el impacto, parte del material terminó atravesando el vehículo… pic.twitter.com/h84NTMhdC1
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026