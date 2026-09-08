VIDEO | Conductor es captado circulando sobre la acera en Santa Tecla

Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video en redes sociales dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que expone su situación de salud y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales.

En el audiovisual, la adolescente explicó que padece escoliosis y manifestó su esperanza de recuperar su salud. Asimismo, expresó su deseo de volver a caminar hacia un futuro sin el dolor que enfrenta.

La publicación ha sido acompañada de un llamado a los usuarios de redes sociales para compartir el video y etiquetar al mandatario, con el propósito de que el mensaje de Kimberly llegue a las autoridades correspondientes.

🇭🇳🇸🇻 Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video dirigido al presidente @nayibbukele, en el que expone que padece escoliosis y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales @HospitalSV. La adolescente expresó su… pic.twitter.com/RMxHHsifUO — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026

¿Qué es la escoliosis?

La escoliosis es una afección común en la que la columna vertebral se curva en forma de “C” o “S”. Muy a menudo, esta curvatura se desarrolla en adolescentes y progresa durante los períodos de crecimiento acelerado. Una curva de escoliosis requiere atención médica para enderezarse. Sin un tratamiento profesional de un especialista en escoliosis capacitado, el grado de curvatura puede volverse más severo. Podemos dividir la escoliosis en dos tipos: escoliosis idiopática del adolescente (AIS) y escoliosis de aparición temprana (EOS).

Se desconocen las causas exactas de AID y EOS, pero no tienen relación con las actividades del paciente. Las mochilas pesadas, las lesiones, la mala postura y la actividad física repetitiva tienen efectos negativos en el cuerpo, pero esas cosas no pueden causar escoliosis. Algunas personas nacen con escoliosis congénita. La escoliosis neuromuscular puede ser el resultado de otras condiciones médicas que afectan los nervios y los músculos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...