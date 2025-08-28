Principal
Vendedores despiden a colega con baile y música en San Salvador
Entre sonrisas, lágrimas y emociones encontradas, familiares, amigos y vendedores del mercado La Tiendona y Central de San Salvador dieron un emotivo y poco convencional adiós a un colega durante su sepelio.
El féretro fue cargado en hombros mientras los presentes acompañaban la despedida al ritmo de Mi Última Caravana, de Gerardo Díaz y su Gerarquía. Durante algunos minutos, bailaron y celebraron la vida del fallecido, quien era ampliamente conocido entre la comunidad de comerciantes.
Las imágenes del momento han comenzado a viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron que los actos de despedida no siempre deben ser dolorosos y que iniciativas como esta ayudan a sobrellevar la pena.
Internacionales
Detectan el primer caso de gusano barrenador en humanos en Estados Unidos
El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito conocido como “come-carne”.
Según el reporte, el paciente había viajado recientemente a El Salvador. El diagnóstico fue verificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Maryland.
“El riesgo para la salud pública en Estados Unidos es muy bajo”, aseguró Emily G. Hilliard, portavoz del Departamento de Salud.
Este parásito, común en algunas zonas de Centroamérica y México, representa una amenaza para el ganado, la fauna silvestre y las mascotas. Durante las décadas de 1980 y 1990 provocó brotes severos en la región, que fueron erradicados a gran costo, pero en los últimos dos años ha vuelto a aparecer.
Nacionales
Árbol cae sobre autobús de la ruta 201
Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un autobús de la ruta 201 la tarde de este jueves, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre la unidad en las cercanías del puente “Seco”, en la carretera Panamericana, en sentido hacia el departamento de Santa Ana.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al árbol obstruyendo la vía y con ramas sobre el autobús.
Equipos de emergencia y autoridades se desplazaron al lugar para retirar los escombros y verificar los daños. Según los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas.
Nacionales
Accidente de microbús deja siete lesionados en San Salvador
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron esta tarde un accidente de tránsito registrado en la intersección de la 2ª Calle Poniente y 15 Avenida Norte, en la capital.
Según el reporte, un microbús del transporte colectivo se salió de la vía y terminó sobre la acera, impactando contra la pared de una vivienda y un árbol.
Tras el percance, siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. En el lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar la inspección correspondiente.