Principal
Acaban con la vida de jovencito salvadoreño en Guatemala
Las autoridades policiales de Guatemala confirmaron la identidad y nacionalidad del joven encontrado sin vida en una calle rural de Chiquimula, estableciendo que se trataba de un salvadoreño.
El cuerpo no portaba documentos, pero tenía un boleto emitido en la frontera Anguiatú, entre El Salvador y Guatemala, lo que permitió orientar la investigación y facilitar la cooperación entre ambos países para su identificación.
La víctima fue identificada como Axel Mancia Umaña, originario de Metapán, Santa Ana, hecho que generó conmoción entre los habitantes de la zona.
Las autoridades guatemaltecas no han reportado avances en la investigación, por lo que aún no se cuenta con un posible móvil ni sospechosos.
El crimen ocurrió el 18 de noviembre. Se desconoce si el joven fue asesinado en el lugar o si su cuerpo fue abandonado, pero se encontraba atado de pies y manos y presentaba señales de tortura.
Nacionales
Detienen a dos conductores por manejar en estado de ebriedad en distintos puntos del país
Pese a las medidas disciplinarias de la Ley de Transporte Terrestre, continúan registrándose casos de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, según autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó sobre la detención de dos hombres por el delito de conducción peligrosa.
El primero fue identificado como Gilberto Geovanny Campos, de 38 años, quien fue detenido tras provocar un accidente en el que chocó su vehículo contra un muro. La prueba de alcotest arrojó 258° de alcohol. El hecho ocurrió en el kilómetro 71 de la carretera que de Sonsonate conduce a Acajutla, en las cercanías del caserío San Felipe, Sonsonate Centro.
Debido a que el choque ocurrió contra un muro ubicado en una propiedad privada, además de conducción temeraria, enfrentará el delito de daños.
El segundo detenido es José Ángel Contreras Reyes, de 42 años, quien conducía en estado de ebriedad en el caserío Los Millonarios, en El Sauce, La Unión Norte. La prueba de alcotest registró 211°. Fue capturado en el lugar y deberá seguir el proceso correspondiente, incluyendo la pérdida temporal de su licencia de conducir y una multa.
ENTREGA ESPECIAL
Jovencita de la UES destaca con segundo lugar en concurso de la NASA
La NASA desarrolló recientemente un concurso que reunió a universitarios de diversas regiones, entre ellos Ángela Pineda, estudiante de tercer año de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador (UES).
El proyecto de Ángela consistió en un sistema autónomo de drones con mini propulsores, con el que participó en el Programa Aeroespacial Internacional, obteniendo el segundo lugar en la base central de la NASA en Houston, Texas.
El evento se realizó entre el 8 y el 16 de noviembre, periodo en el que también recibió entrenamiento similar al de los astronautas, incluyendo simuladores de gravedad cero, vuelo de aeronaves Piper Archer y actividades de robótica bajo el agua.
El proyecto presentado por Ángela y otros estudiantes mexicanos fue nombrado «Hope» y consistió en un concepto de traje espacial con sensores incorporados en la tela.
“¡Segundo lugar! Un logro que destaca su talento, disciplina y el alto nivel académico de nuestra comunidad estudiantil. Felicitamos a Ángela por dejar en alto el nombre de la UES”, expresó la institución en sus cuentas oficiales.
Nacionales
Hombre muere ahogado en el lago de Ilopango
Este domingo, un hombre murió por ahogamiento mientras se encontraba en la zona del Malecón del lago de Ilopango.
El hallazgo del cuerpo generó preocupación entre los visitantes presentes en el lugar.
Equipos de socorro y autoridades llegaron al sitio para verificar la situación y confirmar el deceso.
Hasta ahora no se han brindado más detalles sobre la víctima ni sobre las circunstancias del incidente.
Las autoridades hicieron un llamado a turistas y habitantes a tomar medidas de seguridad y evitar entrar al agua bajo efectos del alcohol.