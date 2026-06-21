Nacionales
Motociclista lesionado tras chocar contra un microbús en la Troncal del Norte
Un motociclista quedó inconsciente tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito contra un microbús cuando circulaba sobre el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta se estrelló contra la unidad de transporte en dicho sector.
Testigos del percance confirmaron preliminarmente que el motociclista aún presenta signos vitales pese a la gravedad del impacto.
Debido al accidente, el tráfico en la zona se encuentra restringido mientras las autoridades realizan la inspección policial correspondiente para deducir responsabilidades.
Nacionales
Pronostican tormentas y lluvias en distintas zonas del país durante este domingo
Durante la mañana de este domingo, el cielo estará variando entre despejado y poco nublado. Sin embargo, la nubosidad incrementará desde el mediodía en sectores de la cordillera del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y en la cadena montañosa norte.
Desde temprano en la tarde, se prevén tormentas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneamente fuertes en todas las zonas montañosas del norte del país. Asimismo, se esperan precipitaciones a lo largo de la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y Berlín-Tecapa.
Para la noche, las tormentas continuarán formándose en la zona montañosa del norte, así como en los valles de la zona central y en las zonas occidental y oriental. Posteriormente, se desarrollarán nuevas tormentas en la costa central y áreas cercanas a la franja volcánica, condiciones que persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del lunes.
El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá muy cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas principalmente por una onda tropical, el flujo acelerado del este y el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas de moderadas a fuertes y de carácter disperso.
Nacionales
Auxilian a tres mujeres que se desmayaron en el cementerio Santa Isabel de Santa Ana
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.