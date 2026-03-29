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Hombre de 60 años resulta lesionado tras caer de una escalera en Santa Ana
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CCR inició hoy Plan de Fiscalización del uso de vehículos nacionales
Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de Semana Santa.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.
Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.
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Cruz Roja Salvadoreña gradúa a 25 socorristas en rescate urbano
La Cruz Roja Salvadoreña graduó a 25 socorristas especializados en rescate urbano, en el marco del lanzamiento de su plan institucional para la atención de emergencias en Semana Santa.
Los participantes, provenientes de distintas seccionales de la zona oriental del país, fortalecieron sus capacidades en áreas como rescate vehicular y rescate vertical, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de alto riesgo.
De acuerdo con la institución, la capacitación incluyó formación teórica y práctica desarrollada durante seis fines de semana, en los que los socorristas pusieron a prueba técnicas modernas de extracción vehicular, uso de equipo hidráulico y maniobras de ascenso y descenso mediante sistemas de cuerdas.
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Niña de un año muere tras caer en canal de agua en Ciudad Arce
Una niña de un año de edad falleció este sábado tras caer en un canal de agua en el caserío El Astillero, cantón Flor Amarilla, en el distrito de Ciudad Arce.
De acuerdo con los reportes, la menor fue arrastrada por la corriente, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda en la zona.
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña informaron que el cuerpo de la niña fue localizado a aproximadamente siete kilómetros del lugar donde se reportó su desaparición.
El caso es investigado por la Policía Nacional Civil (PNC).