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Nacionales

Hombre de 60 años resulta lesionado tras caer de una escalera en Santa Ana

Publicado

hace 38 minutos

el

Un hombre de 60 años resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos sobre una escalera en el centro del distrito de Santa Ana.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 7ª calle poniente, entre la 6ª y 8ª avenida sur, donde la víctima cayó mientras desarrollaba sus labores.

Socorristas de la Cruz Azul Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para estabilizar al hombre.

Posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

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Nacionales

CCR inició hoy Plan de Fiscalización del uso de  vehículos nacionales

Publicado

hace 43 minutos

el

29 marzo, 2026

Por

Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de  Semana Santa.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización  del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.

Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.

Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.

Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.

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Nacionales

Cruz Roja Salvadoreña gradúa a 25 socorristas en rescate urbano

Publicado

hace 2 horas

el

29 marzo, 2026

Por

La Cruz Roja Salvadoreña graduó a 25 socorristas especializados en rescate urbano, en el marco del lanzamiento de su plan institucional para la atención de emergencias en Semana Santa.

Los participantes, provenientes de distintas seccionales de la zona oriental del país, fortalecieron sus capacidades en áreas como rescate vehicular y rescate vertical, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de alto riesgo.

De acuerdo con la institución, la capacitación incluyó formación teórica y práctica desarrollada durante seis fines de semana, en los que los socorristas pusieron a prueba técnicas modernas de extracción vehicular, uso de equipo hidráulico y maniobras de ascenso y descenso mediante sistemas de cuerdas.

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Nacionales

Niña de un año muere tras caer en canal de agua en Ciudad Arce

Publicado

hace 2 horas

el

29 marzo, 2026

Por

Una niña de un año de edad falleció este sábado tras caer en un canal de agua en el caserío El Astillero, cantón Flor Amarilla, en el distrito de Ciudad Arce.

De acuerdo con los reportes, la menor fue arrastrada por la corriente, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña informaron que el cuerpo de la niña fue localizado a aproximadamente siete kilómetros del lugar donde se reportó su desaparición.

El caso es investigado por la Policía Nacional Civil (PNC).

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