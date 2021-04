Empleados de alcaldía de Atiquizaya protestan por impago de salarios

Foto/cortesía

Sindicalista de la Alcaldía de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán, cerraron la comuna y quemaron llantas luego de sostener una reunión con la alcaldesa y no llegar a un acuerdo por la falta de pagos.

Los sindicalistas reclaman que las autoridades municipales no les han cancelado el pago por los meses de febrero, marzo y abril.

“Es personal que pagamos con el FODES, sabemos que no es para eso pero nosotros tenemos proyectos sociales, que se desarrollan con la contratación de personal. Ellos tienen razón, tienen derecho a su salario, no puedo recriminar, es por eso que yo me siento atada”, dijo la alcaldesa Ana Luisa de Gonzalez a Diario El Salvador.

Los sindicalistas afirman que la Alcaldía sigue cobrando impuestos a los ciudadanos, por lo que no entienden cómo es que no tiene fondos para cancelar sus salarios.

“Nosotros estamos exigiendo un derecho, tenemos deudas y familia que mantener, no aceptamos la propuesta de la alcaldesa, porque la mayoría no estuvo de acuerdo, se vienen medidas drásticas si no los cancelan”, Juan Martínez secretario del sindicato.