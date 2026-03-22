Nacionales
Destituyen a agente de la PNC tras disparar contra microbús en San Martín; enfrentará la justicia
La disputa de la vía en la carretera de Oro, en el distrito de San Martín, llevó a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) a disparar contra un microbús durante la noche del viernes, acción que le valió para ser destituido de su puesto y ahora, será llevado ante la justicia.
Se trata de Javier Enrique Escobar García, quien fungía como cabo en la División Central de Investigaciones de la PNC y quien, tras cometer el hecho, huyó del lugar.
El vehículo en el que se movilizaba fue ubicado en su vivienda en Cojutepeque, Cuscatlán, pero él no. Fue hasta hoy por la mañana, de acuerdo a la versión oficial publicada en X, que se entregó en la delegación de Cojutepeque.
«Ya fue destituido, además enfrentará el respectivo proceso judicial. No permitiremos policías que vayan en contra de la protección de la vida, el respeto e integridad a nuestra población», explicó la PNC.
Nacionales
Avanza 85 % pavimentación de nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y carretera al puerto de La Libertad
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó sobre los trabajos de pavimentación del nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y la carretera al puerto de La Libertad, en La Libertad Este, una vía de aproximadamente 200 metros.
De acuerdo con el funcionario hoy inició el proceso de pavimentación del proyecto, el cual ya registra un 85 % de avance. La colocación de la mezcla asfáltica se completará en el transcurso de la semana.
«La próxima semana se alcanzará un 95 % de avance en la obra y quedarán pendientes las cunetas y aceras, como trabajos complementarios del proyecto», indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Este proyecto, con una inversión aproximada de $300,000, consiste en la construcción de un pequeño bypass para habilitar un nuevo acceso desde la carretera al puerto de La Libertad hacia Nuevo Cuscatlán, evitando el paso por el redondel Utila.
Las autoridades señalan que este nuevo acceso mejorará significativamente la conectividad en la zona y reducirá los tiempos de traslado para las familias.
Judicial
100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
Nacionales
160 parejas se dan el “sí” en bodas colectivas en el corazón del Centro Histórico de San Salvador
Ante las miradas de miles de salvadoreños de a pie, que quizá sin saberlo fueron los principales y curiosos testigos y ante el protocolo del alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien por ley está facultado para celebrar bodas civiles, 160 parejas dieron el «si quiero», para convertirse en esposos en pleno corazón del Centro Histórico.
La Plaza Cívica estaba adornada ayer como pocas veces, con cientos de sillas blancas, en un espacio delimitado por vallas detrás de las cuales estaban los también ansiosos familiares, amigos y los cientos de curiosos.
El bello Palacio Nacional fue el fondo de ayer para miles de fotografías, muchas de las cuales también fueron adornadas con luces y fuegos artificiales en honor a los recién casados.
Las Bodas Colectivas son una iniciativa de la alcaldía de San Salvador en afán de promover al núcleo más importante de la sociedad, la familia.
«En el corazón de la ciudad, donde nace la historia, hoy también nacen nuevas familias», posteo la comuna.
El alcalde Durán les ha recordado a los contrayentes que la familia es la base de la sociedad y, «por supuesto que el matrimonio es parte de este gran proceso». «Cada pareja tiene una historia única. Más allá de las cifras, aquí hay amor verdadero. Hoy dicen “sí”, pero el matrimonio es una decisión que se construye todos los días», les dijo Durán.
Para poder casarse, los novios se inscribieron en la alcaldía, presentando DUI y partida de nacimiento, y el otro requisito uno de los dos novios o los dos, debían ser de San Salvador Centro.