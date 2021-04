De un balazo en el pulmón es asesinado miembro de la comunidad LGTBI en San Miguel

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este domingo un requerimiento contra el expresidente de Banco Hipotecario y otros dos exfuncionarios del mismo, acusados de lavar dinero durante la administración de Mauricio Funes.

Los acusados son el ex presidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz; el ex vicepresidente de esa Institución, Carlos Enrique Cruz Arana y el ex oficial de Cumplimiento, Jolman Alexander Ayala.

Durante el periodo de los imputados Ortiz y Cruz Arana (del 08/06/2009 al 08/06/2011) se instrumentalizó al Banco Hipotecario para lavar $97 millones 456 mil 424.26 por medio de 1.651 cheques procesados, por los cuales Cruz Arana recibió un pago mensual de $3.000, siendo beneficiado con $64.500 en total.

Mientras que Ayala habría lavado $177 millones 561 mil 461.15 y por cuyos servicios ilegales recibió entre $1.500 y $2.000 mensuales, beneficiándose finalmente con un total de $78.500.

De acuerdo a las investigaciones, a los tres se les atribuye Lavado de dinero y activos, en su calidad de autores directos, y el delito Peculado, las cuales habrían sido cometidas al apoyar las actividades que realizaron otros empleados y funcionarios durante dicha gestión presidencial, y que a la fecha algunos ya cumplen condenas de prisión y otros están en proceso de recibir sentencias.