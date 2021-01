Carolina Recinos: “Para ARENA, FMLN y Parker, la pandemia se convirtió en un tema electorero”

“Los diputados de la Asamblea quieren entregar $175 millones a sus municipalidades, que no tienen planes de inversión, y sin ninguna auditoría de la Corte de Cuentas”, denunció el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la Entrevista AM.

Zelaya dijo que era un engaño decir que las alcaldías van a comprar las vacunas, cuando quien ha gestionado la llegada de la inmunización es el Gobierno de El Salvador. Esto al referirse al decreto 800, que ya fue vetado por el Presidente Nayib Bukele y que las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa busca superar.

“La reforma del decreto 640 mandaba $288 millones más, es decir, iban a tener $366 millones, más (los) $288 millones. Iban a tener casi $700 millones entregados sin ningún control, ni auditoría o ningún programa de inversión; entonces, evidentemente no voy a formar parte de ese desfalco al Estado”, aseguró.

Según el titular de Hacienda, los legisladores aseguran que no buscan dinero para los alcaldes, sino para contener el Covid-19, sin embargo la población sabe que esto no es cierto. “El problema con ellos (los diputados) es que no quieren que la vacuna llegue”, concluyó.