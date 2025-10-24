Nacionales
Capturan a hombre en Sonsonate por conducir bajo efectos del alcohol y portar un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Fidel Adonay Lue Ramos, de 32 años, durante un patrullaje preventivo cerca de la nueva terminal de buses en Sonsonate.
Según la PNC, al momento de la intervención se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 183 grados de alcohol. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un arma de fuego, un cargador y nueve cartuchos.
Lue Ramos será remitido por el delito de portación irresponsable de arma de fuego.
Economia
Presidente Bukele anuncia que hoy inicia el pago anticipado de aguinaldos 2025
El presidente Nayib Bukele informó a través de sus redes sociales que, gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de aguinaldos, el Gobierno, junto con todas las autónomas y empresas públicas, realizará este viernes el pago total correspondiente al año 2025.
El mandatario destacó que la medida busca impulsar la economía nacional, aprovechando los excedentes de caja con los que actualmente cuenta el Estado, y beneficiar directamente a miles de trabajadores.
Bukele aclaró que los empleados que prefieran no disponer del aguinaldo anticipado pueden dejarlo en su cuenta bancaria. En cuanto al sector privado, aquellos empleadores que opten por adelantar el pago deberán calcularlo como si fuera en diciembre, asumiendo el riesgo en caso de renuncia del trabajador; quienes no deseen asumirlo pueden mantener la fecha habitual de pago.
Según el Gobierno, esta medida dinamiza la economía, beneficia a los trabajadores y no representa pérdidas para nadie.
Gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de los aguinaldos, el Gobierno, junto con todas las autónomas y empresas públicas, realizará hoy el pago total de los aguinaldos correspondientes al año 2025.
Es importante recordar que, si un empleador privado decide… pic.twitter.com/8PORrfl8m0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 24, 2025
Nacionales
El Salvador acumula 17 días sin homicidios en octubre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 23 de octubre cerró con cero homicidios a nivel nacional, sumando así 17 días sin muertes violentas durante el mes de octubre.
De acuerdo con la institución, las fechas sin asesinatos en lo que va del mes son los días 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
La tendencia a la baja en los homicidios se ha mantenido a lo largo del año. En septiembre se registraron 23 días sin asesinatos; en agosto, 27; en julio, 29; y en junio, mayo y abril, 25 cada uno. En marzo fueron 22, en febrero 26 y en enero 25.
Con estos datos, El Salvador acumula 244 días sin homicidios en lo que va de 2025, según las estadísticas oficiales de la PNC.
Nacionales
Hombre es capturado tras atacar con un corvo a su vecino en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elías Eliseo Ayala Clara, de 42 años, acusado de lesionar gravemente a un hombre con un corvo en la colonia El Sol, del cantón Piedras Gordas, distrito de Santa Rita, Chalatenango Centro.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando Ayala Clara, en estado de ebriedad, atacó sin mediar palabras a su vecino, quien regresaba de su trabajo. La víctima sufrió heridas graves en la cabeza, rostro, brazos y manos.
Tras cometer la agresión, el sospechoso intentó ocultarse en un motel ubicado en la colonia Santa Fe, distrito de El Paraíso, donde fue detenido por agentes policiales. En el procedimiento se incautó el arma blanca utilizada en el ataque y el vehículo en el que huyó.
El detenido será procesado por el delito de lesiones.